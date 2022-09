Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga": Infos zu Besetzung, Folgen und Handlung

Die Fantasy-Serie "Fate: The Winx Saga" ist bei Netflix in ihre Staffel 2 gegangen. Hier finden Sie die Info zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream.

Staffel 2 der Fantasy-Serie "Fate: The Winx Saga" läuft bei Netflix. Nach Aussagen der Beteiligten bietet sie mehr Spektakel als die erste Staffel. So hieß es zum Beispiel schon vorab von Schauspielerin Abigail Cowen, dass ihre Figur Bloom noch viel Potential habe und diesmal deutlich stärker sei.

Wann ging Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" an den Start? Wie sieht die Handlung aus? Und welche Schauspieler sind (wieder) dabei? Hier finden Sie dazu die Informationen.

"Fate: The Winx Saga", Staffel 2: Wann war der Netflix-Start in Deutschland?

"Fate: The Winx Saga" konnte auf Netflix viele Zuschauer anziehen - so war es keine große Überraschung, dass im Februar 2021 offiziell bestätigt wurde, dass eine Staffel 2 kommen werde. Und siehe da: Seit Freitag, 16. September 2022, steht Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" auf Netflix zur Verfügung.

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von "Fate" bei Netflix?

In insgesamt sechs Folgen wird die Handlung von Staffel 2 der Dramaserie "Fate: The Winx Saga" erzählt. Netflix veröffentlichte alle Folgen von Staffel 2 am 16. September 2022. Hier haben wir die einzelnen Episoden-Titel für Sie aufgelistet:

Folge 1: Zu den Gewässern und der Wildnis (16. September 2022)

Folge 2: Keine Fremden hier (16. September 2022)

Folge 3: Zu große Hoffnungen (16. September 2022)

Folge 4: Ein ramponierter Engel (16. September 2022)

Folge 5: Zwischen den Zeilen (16. September 2022)

Folge 6: Ein fanatisches Herz (16. September 2022)

Netflix-Serie "Fate: The Winx Saga": Wie sieht die Handlung der 2. Staffel aus?

"Fate: The Winx Saga" erzählt die Coming-of-Age-Story von fünf jungen Feen, die in einer Parallelwelt die Feenschule Alfea besuchen, um dort zu lernen, ihre magischen Kräfte zu kontrollieren. Gleichzeitig bekommen sie es mit der Liebe, Zickenkriegen und lebensgefährlichen Monstern zu tun. Die Fantasy-Serie "Fate: The Winx Saga" ist die Live-Action-Version einer 2004 gestarteten Animationsserie namens "Winx Club". Die Netflix-Adaption ist aber deutlich erwachsener angelegt als die animierte Vorlage.

Die Schule unter dem erbarmungslosen Regiment der ehemaligen Alfea-Rektorin Rosalind hat wieder angefangen. Nachdem Dowling und die "Verbrannten" nicht mehr auffindbar sind und Silva aufgrund von Verrats ins Gefängnis musste, konnte sich Alfea im Laufe des letzten Jahres sowohl mit neuen Romanzen als auch neuer Magie und mit neuen Gesichtern weiterentwickeln. Als mitten in der Nacht plötzlich Feen verschwinden, kommen Bloom und ihre Zimmergenossinnen einer gefährlicher Bedrohung auf die Spur, die zu diesem Zeitpunkt noch im Schatten lauert. Können sie die Bedrohung stoppen, bevor die komplette Parallelwelt sich in einem Chaos wiederfindet?

Seit September 2022 ist Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" bei Netflix abrufbar. Foto: Steffan Hill/Netflix

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast der Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga"?

Rolle Schauspieler/Schauspielerin Synchronsprecher/Synchronsprecherin Bloom Abigail Cowen Jill Böttcher Stella Hannah van der Westhuysen Giovanna Winterfeldt Musa Elisha Applebaum Lea Kalbhenn Aisha Precious Mustapha Marie Hinze Terra Harvey Eliot Salt Daniela Molina Sky Danny Griffin Tobias Diakow Riven Freddie Thorp Amadeus Strobl Beatrix Sadie Soverall Amelie Plaas-Link Farah Dowling Eve Best Christin Marquitan Saul Silva Robert James-Collier Alexander Doering Dane Theo Graham Nicolas Rathod Rosalind Miranda Richardson Professor Harvey Alex Macqueen Flora Paulina Chavez Grey Brandon Grace Sebastian Eanna Hardwicke

So sehen Sie Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" im Stream

Um Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" im Stream sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Anbieter Netflix. Das gibt es ab 7,99 Euro im Monat und kann zu jeder Zeit gekündigt werden (Stand: September 2022).

Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga": Das ist der offizielle Trailer

Sie möchten zunächst in die zweite Staffel von "Fate: The Winx Saga" hineinschnuppern? Kein Problem! Hier haben wir den offiziellen deutschen Trailer für Sie: