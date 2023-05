Klaas schickt Jokos Personalausweis ins All

Joko Winterscheidts Schlüssel, Personalausweis und Socken waren nun im Weltall. Warum? Weil er und sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf 15 Minuten Sendezeit gewonnen haben.

Für die Rubrik "15 Minuten live" hat Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (39) persönliche Gegenstände seines Kollegen Joko Winterscheidt (44) ins Weltall bringen lassen. Dafür ließ eine britische Firma, die darauf spezialisiert ist, einen Wetterballon in die Höhe steigen. Daran befestigt: eine Kamera und ein Koffer samt Winterscheidts Personalausweis, seinem Schlüsselbund und Socken.

Die Bilder aus dem All wurden am Mittwochabend bei ProSieben ausgestrahlt. Die 15-minütige Show wurde diesmal ausnahmsweise vorab aufgezeichnet – Klaas Heufer-Umlauf moderiert am Mittwochabend eine Veranstaltung mit Barack Obama in Berlin. Winterscheidt zeigte sich überrascht und irritiert.

"15 Minuten live": Oft weisen Joko und Klaas in dem Format auf ernste Themen hin - aber nicht immer

Das britische Startup "Sent Into Space" wirbt auf seiner Homepage mit solchen Aktionen. Man habe bereits mehr als 1000 Flüge absolviert. Die Ladungen seien nach der Landung des Ballons auf der Erde stets gesichert worden - anhand eines GPS-Trackers.

Die 15-minütige Sendezeit am Mittwochabend, die Joko und Klaas je nach Lust und Laune nutzen dürfen, hatten sie einen Abend zuvor bei ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen. Dabei nutzen die zwei die erspielte Zeit oft für ernste gesellschaftliche Themen, manchmal aber auch einfach nur für Blödsinn. (dpa)