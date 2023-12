Glücksgefühle-Festival 2024 mit den Backstreet Boys: Line-up, Bands, Tickets und Camping

Das Glücksgefühle-Festival findet im September 2024 zum zweiten Mal statt. Hier gibt es alle Infos rund um Line-up, Bands inklusive Backstreet Boys, Tickets und Camping.

Das Glücksgefühle-Festival feierte 2023 seine Premiere. Zahlreiche bekannte Musiker und Musikerinnen traten auf, darunter die Headliner Cro, Materia und Sido. Rund 130.000 Besucher ließen sich dadurch auf das Festivalgelände locken. In diesem Jahr sollen es noch ein paar mehr werden - und dazu trägt sicher auch ein Headliner von Weltrang bei: Die Backstreet Boys treten auf dem Glücksgefühle-Festival 2024 auf.

Maßgeblich gestaltet wird das Festival übrigens von jemandem, den man nicht unbedingt in dieser Szene verortet hätte: Ex-Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski steckt gemeinsam mit Musikmanager Markus Krampe hinter der "Endorphin-Party". 2024 findet das Festival zwischen dem 12. und dem 15. September statt. Der Austragungsort ist wie bei der ersten Ausgabe die Motorsport-Rennstrecke Hockenheimring in der Nähe von Mannheim.

Hier gibt es alle Informationen rund um den Auftritt der Backstreet Boys, sowie weitere Bands, das Line-up, die Tickets und das Camping beim Glücksgefühle-Festival 2024.

Die Backstreet Boys beim Glücksgefühle-Festival 2024

In den 90er-Jahren haben wurden sie weltweit bekannt und haben vor allem damals Teenie-Herzen höher schlagen lassen: Die Boyband Backstreet Boys tritt beim Glücksgefühle-Festival 2024 auf. Die fünfköpfige US-Band erlangte durch Songs wie "Everbody" und "I Want It That Way" Bekanntheit. Der Auftritt auf dem Hockenheimring soll das einzige Deutschlandkonzert der Gruppe 2024 sein.

Glücksgefühle-Festival 2024: Diese Bands treten auf

Hier sind alle Künstler und Künstlerinnen, die bisher für das Glücksgefühle-Festival 2024 angekündigt sind, in der Übersicht:

Wer seinen Lieblingskünstler hier vermisst, kann sich alternativ für mehr Glücksgefühle das Line-up zum Happiness-Festival 2024 ansehen. Auf dem Festival in Straubenhardt tritt 2024 unter anderem Sido auf, der 2023 beim Glücksgefühle-Festival Headliner war.

Line-up beim Glücksgefühle-Festival 2024: Der Timetable im Überblick

In welcher Reihenfolge, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Acts auftreten werden, ist noch nicht bekannt. Diese Infos werden die Festival-Veranstalter vermutlich erst veröffentlichen, wenn der Termin näher rückt. Was aber bereits bekannt ist: welche Künstler auf welcher Bühne performen. Beim Glücksgefühle-Festival gibt es nämlich zwei Stages: die Euphoria Stage und die Cloud 9 Stage.

Euphoria Stage: Backstreet Boys

Shirin David

Kontra K

Tokio Hotel

Hotel Alvaro Soler

Michael Schulte

Die Fantastischen Vier

Montez

Jan Delay & Disco No. 1

& Disco No. 1 Bausa

Wincet Weiss

Luna

Leony

Clockclock

Loi

Lotte

Luna

Malik Harris Cloud 9 Stage: Fritz Kalkbrenner

W&W

Neelix

Lost Frequencies

HBz

Harris & Ford

Mia Julia

Amelie Lens

Boris Brejcha

Dimitri Vegas & Like Mike

& Like Mike Martin Garrix

Purple Disco Machine

Avaion

Klangkuenstler

Noel Holler

Pretty Pink

Rewi

Toby Romeo

Tujamo

Tickets für das Glücksgefühle-Festival 2024: Diese Kategorien und Preise gibt es

Die Tickets für das Glücksgefühle-Festival 2024 kann man bereits jetzt auf der offiziellen Ticketseite des Festivals erwerben. Dabei gibt es drei verschiedene Kategorien, nach aufsteigenden Preisen sortiert: Festival Tickets, VIP Festival Tickets und LP10 Supreme Bass Tickets. Für die ersten beiden Kategorien gab es auch vergünstige Early Bird-Tickets, die aber bereits ausverkauft sind. Insgesamt sind die Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Folgende Tickets gibt es in der Übersicht:

Festival Tickets:

Tagesticket Freitag Early Bird: 89 Euro (ausverkauft)

Freitag Early Bird: 89 Euro (ausverkauft) Tagesticket Freitag: 99 Euro

Freitag: 99 Euro Tagesticket Samstag Early Bird: 89 Euro (ausverkauft)

Samstag Early Bird: 89 Euro (ausverkauft) Tagesticket Samstag: 99 Euro

Samstag: 99 Euro Full Weekend Ticket Early Bird: 159 Euro (ausverkauft)

Full Weekend Ticket: 189 Euro

Full Weekend Ticket für Gruppen ab 4 Personen: 179 Euro (pro Person)

VIP Festival Tickets:

VIP Tickets Freitag: 149 Euro (ausverkauft)

VIP Ticket Samstag: 149 Euro

VIP Full Weekend Ticket: 249 Euro (ausverkauft)

LP10 Supreme Bass Tickets:

LP 10 Supreme Base Freitag: 499 Euro

LP 10 Supreme Base Samstag: 499 Euro

LP 10 Supreme Base Full Weekend (Fr. + Sa.): 899 Euro

Glücksgefühle-Festival 2024: So läuft das Camping

Auch für das Camping beim Glücksgefühle-Festival gibt es drei verschiedene Kategorien: Regular Camping, Womo Camping und Supreme Camping. Während man in der ersten Kategorie ganz klassisch sein Zelt auf dem Festivalgelände aufschlagen darf, ist die zweite Kategorie für alle Besucher mit Wohnmobil gedacht. In der Supreme Camping Kategorie geht es besonders edel zu: Hier schläft man in Hütten, die vom Festival selbst zur Verfügung gestellt werden und wenig mit dem Klischeebild eines Festivals zu tun haben. Bei dem gebotenen Komfort kann man auch die Packliste für das Festival deutlich einkürzen. Die "C"-Bezeichnungen beziehen sich auf verschiedene Bereiche der Festivalkarte. Das sind die Preise für die unterschiedlichen Kategorien:

Regular Camping:

C3 Camping : 85 Euro pro Person (ausverkauft)

: 85 Euro pro Person (ausverkauft) C5Z Camping : 75 Euro pro Person

: 75 Euro pro Person C9 Camping : 65 Euro pro Person

Womo Camping:

C5 Womo Camper: 75 Euro pro Person

C5 Womo Camper Fahrzeug : 49 Euro pro Fahrzeug

: 49 Euro pro C6 Womo Camper: 65 Euro pro Person

C6 Womo Camper Fahrzeug : 49 Euro pro Fahrzeug

Supreme Camping:

Supreme Camping Comfort 2 Personen: 399 Euro pro Person

Comfort 2 Personen: 399 Euro pro Person Supreme Camping Comfort 4 Personen: 299 Euro pro Person

Comfort 4 Personen: 299 Euro pro Person Supreme Camping Comfort 6 Personen: 259 Euro pro Person

Comfort 6 Personen: 259 Euro pro Person Supreme Camping Premium 2 Personen: 699 Euro pro Person

Premium 2 Personen: 699 Euro pro Person Supreme Camping Premium 4 Personen: 599 Euro pro Person

Premium 4 Personen: 599 Euro pro Person Supreme Camping Deluxe 2 Personen Kategorie 1: 799 Euro pro Person

Deluxe 2 Personen Kategorie 1: 799 Euro pro Person Supreme Camping Deluxe 2 Personen Kategorie 2: 899 Euro pro Person

Übrigens: Auch auf dem Happiness-Festival 2024 ist Camping auf dem Festivalgelände möglich. Allerdings sind mittlerweile schon alle Tickets für das Festival ausverkauft.