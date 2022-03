"Friesland - Prima Klima" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern den Film "Friesland - Prima Klima". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Fans von spannender Unterhaltung: Das ZDF strahlte gestern "Friesland - Prima Klima" aus. Sie suchen nach Infos zum Film? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin war, welche Darsteller mitspielen, auf welche Handlung sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Friesland - Prima Klima" gestern im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Friesland - Prima Klima" lief am Mittwoch, 30. März 2022, im ZDF. Beginn war zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Folge hat eine Spieldauer von rund 90 Minuten und war auch als Stream in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Friesland - Prima Klima"

Was für ein Timing: Ausgerechnet in dem Moment, in dem die Presse im Leeraner Hafen einem Vortrag folgt, fährt ein Schiff eines Forschungsinstituts in ein anderes Boot. Der Fall wird schnell mysteriös: Denn der Kapitän und Geschäftsführer des Instituts ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt zunächst keinerlei Hinweise auf seinen Verbleibt - bis Süher Özlügül und Henk Cassens rausfinden, dass Unbekannte Leander Dierks entführt haben müssen. Und tatsächlich: Nur kurz nach dem Crash nimmt der Erpresser Kontakt auf und stellt eine Lösegeldforderung. Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst übernimmt den Fall.

Brockhorst schlägt der Firmenchefin Esther Fehrmansen vor, das Geld zu übergeben - mit seiner Unterstützung. Doch Fehrmansen lehnt ab. Sie möchte auf die Forderung nicht eingehen. Weiß sie etwa mehr über die Hintergründe des Falls? Mit jeder Minute offenbart sich den Expertinnen und Experten mehr, in was für einer verstrickten Angelegenheit sie da geraten sind.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Friesland - Prima Klima" im Cast

Henk Cassens - Maxim Mehmet

- Süher Özlügül - Sophie Dal

Insa Scherzinger - Theresa Underberg

Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Holger Stockhaus Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Yunus - Yunus Cumartpay

Melanie Harms - Tina Pfurr

- Tina Pfurr Esther Fehrmansen - Julia Brendler

- Frida van Wieren - Birge Schade

Dr. Leon Steenhuus - Tyron Ricketts

- Eric Ohlsen - Pablo Sprungala

- Pförtnerin Anke Thomsen - Monika Anna Wojtyllo

- Leander Dierks - Jürg Plüss

- Troje - Volker Wackermann

Finanzbeamtin Kaiser - Annika Martens

Bootseigner Reuse - Ingo Abel

"Friesland - Prima Klima" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Friesland - Prima Klima" klingt spannend, bis Mittwoch warten möchten Sie aber nicht? Dann finden Sie den Film auch vorab als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)