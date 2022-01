Friesland - Unter der Oberfläche im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 22.1.22 "Friesland - Unter der Oberfläche". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Zweiten: Das ZDF bringt noch im Januar "Friesland - Unter der Oberfläche" ins deutsche TV. Sie suchen nach Infos? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mitspielen, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Friesland - Unter der Oberfläche" am 22.1.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Friesland - Unter der Oberfläche" ist am Samstag, 22. Januar 2022, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode dauert rund anderthalb Stunden an und steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Friesland - Unter der Oberfläche"

Als wäre der Verlust eines geliebten Menschen nicht schon aufwühlend genug, bringt die Digitalisierung der Gesellschaft im Falle des Todes eines Nahestehenden auch ganz neue Herausforderungen mit sich. Etwa die Verwaltung der diversen Profile in sozialen Netzwerken, oder auch des Mailpostfachs. Bestatteter Habedank weiß um die Nöte seiner Kundinnen und Kunden - und bietet eine digitale Nachlassverwaltung an.

Eigentlich ein Service, der Habedank vor allem Dankbarkeit einbringt. Nicht so im Fall der verstorbenen Frau von Hinnerk Schwidden. Der Witwer beansprucht über seine Anwältin Svantje Oltmann Zugriff auf das digitale Erbe seiner Anneke.

Habedank hatte für den neuen Geschäftszweig Yunus Özlügül engagiert - den Bruder von Süher. Aus einer Schnapsidee heraus hatte Yunus vermeintlich lustige Karten an Kunden gesendet. Auch Anneke hatte eine bekommen - und den Text wohl als Erpressung wahrgenommen. Das wird Yunus nun, nach dem Tode Annekes, zum Verhängnis: Er ist dringend tatverdächtig.

Als Yunus eines Tages wie vom Erdboden verschluckt ist, spricht einiges gegen ihn. Hat er aus Angst vor Strafverfolgung Reißaus genommen? Oder wurde er selbst zum Opfer? Die Ermittler müssen sich mit ihren Untersuchungen beeilen, denn: Es sind weitere Menschen in Gefahr.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Friesland - Unter der Oberfläche" mit im Cast

Henk Cassens - Maxim Mehmet

- Süher Özlügül - Sophie Dal

Insa Scherzinger - Theresa Underberg

Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Holger Stockhaus Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Yunus Özlugül - Yunus Cumartpay

Özlugül - Melanie Harms - Tina Pfurr

- Tina Pfurr Svantje Oltmann - Valerie Niehaus

- Muriel Danneberg - Eva Meckbach

- Lars Röding - Stefan Konarske

- Hinnerk Schwidden - Aljoscha Stadelmann

- Julia Berger - Katharina Hintzen

- Bjarne - Elias Krischke

Anneke Schwidden - Judith Jakob

- Judith Jakob Ober - Justus Maier

"Friesland - Unter der Oberfläche" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Friesland - Unter der Oberfläche" möchten Sie nicht verpassen, der Samstagabend ist aber unpassend? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an. (AZ)