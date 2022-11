Neue Staffel von "Futurama": Das ist zu Start, Folgen und Besetzung bekannt

Die brillant-subversive Science-Fiction-Komödie "Futurama" kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream - was ist bekannt?

Die Science-Fiction-Animationskomödie von "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening und Davis X. Cohen "Futurama" kommt mit einer neuen Staffel zurück. Die neue Serie befindet sich in Produktion und soll kommendes Jahr Premiere feiern. Was ist schon bekannt?

Neue Staffel von "Futurama": Wann ist der Start bei Disney+?

Die Veröffentlichung der neuen Folgen ist für 2023 in den USA geplant. Wann eine deutsche Version verfügbar sein wird, ist bisher noch nicht klar.

Handlung: Worum geht es bei "Futurama"?

"Futurama" dreht sich um das Leben von Philip Fry, einem 25-jährigen Pizzaboten. Am Silvesterabend des Jahres 1999 hat er sich aus Versehen höchstpersönlich eingefroren und landet satte tausend Jahre später in einer wundersamen neuen Welt. Hier trifft er auf eine extrem bizarre Clique von Freunden. Dazu zählt unter anderem Leela - eine äußerst liebenswerte Außerirdische mit nur einem Auge. Und, nicht zu vergessen: Bender. Bender ist ein Roboter, der menschliche Eigenschaften und Schwächen in seinem Maschinenherzen vereinigt.

"Futurama" wurde von Matt Groening kreiert und von Groening selbst sowie David X. Cohen entwickelt. Produziert wird die Serie von 20th Television Animation, einem Teil der Disney Television Studios. Rough Draft Studios, Inc. ist für die Animation verantwortlich.

"Futurama" bei Disney+: Die neuen Folgen

Für die Wiederbelebungs-Staffel sind 20 Folgen geplant. Im Juli 2022 waren die Titel einiger Episoden der neuen Staffel durchgesickert, woraufhin Hulu ganze zehn Folgen-Titel gegenüber dem Online-Magazin screenrant bestätigte. Das sind die bisher bekannten Titel der neuen Folgen von "Futurama":

"The Impossible Stream"

"Rage Against The Vaccine"

"Zapp Gets Cancelled"

"The Prince And The Product"

"Related To Items You've Viewed"

"Children Of A Lesser Bog"

"How The West Was 1010001"

"I Know What You Did Last Xmas"

"Parasites Regained,"

"All The Way Down"

Besetzung: Welche Schauspieler sind die Sprecher im Cast von "Futurama"?

Die englischen Sprecher der Hauptrollen sind wieder mit dabei. Das ist die Hauptbesetzung:

John DiMaggio als Bender

Billy West als Fry , Professor Farnsworth, Dr. Zoidberg

als , Professor Farnsworth, Dr. Zoidberg Katey Sagal als Leela

Lauren Tom als Amy Wong

Phil LaMarr als Hermes Conrad

Teilweise übernimmt ein Sprecher mehrere Rollen - auch von Nebenfiguren. Ob John DiMaggio als Bender wieder mit dabei ist, war anfangs unklar, da es Uneinigkeiten bei der Bezahlung gab. Im März 2022 einigte er sich aber mit den Producern und kündigte seine Rückkehr an.

Stream von "Futurama" - in Deutschland wohl bei Disney+.

In den USA läuft "Futurama" voraussichtlich bei Hulu - einem US-amerikanischen Streaming-Dienst, der in Deutschland aufgrund von Geoblocking nicht verfügbar ist. Gerüchte, wonach Hulu direkt nach Deutschland kommen wolle, haben sich bisher nicht bestätigt.

Stattdessen scheint Disney+ nachzurüsten. In Deutschland kann man offenbar mehr als die Hälfte aller Hulu-Inhalte sehen, wenn man ein Star-Abo bei Disney hat. Star wiederum ist seit Anfang 2021 integrierter Bestandteil von Disney +. Durch diese Einbeziehung hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben. Und offenbar auch Hulu - mit Hits wie "Futurama". Das jedenfalls hat das Disney-Presseteam im Februar 2022 angedeutet.

Aktuell zahlt man für ein Abo von Disney+ monatlich € 8,99 beziehungsweise € 89,99 pro Jahr (Preise Stand 31.01.2022).

"Futurama": Der Trailer zur Hulu-Serie

Einen aktuellen Trailer zu "Futurama" konnten wir bisher natürlich nicht auftreiben. Aber dieser hier macht Ihnen sicher auch Spaß - er stammt noch aus dem vergangenen Jahrtausend.

