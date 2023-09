"Starfield": Release, Reviews, Systemanforderungen, Gameplay und alle Infos zum neuen Bethesda-Spiel

Mit "Starfield" erscheint nach längerer Pause endlich wieder ein Spiel aus dem Hause Bethesda. Alle Infos zu Release, Systemanforderungen und Gameplay gibt es hier.

Bereits in den frühen 90ern haben sich die Bethesda Game Studios mit "The Elder Scrolls: Arena" einen Namen gemacht und sich spätestens mit den Fortsetzungen "Daggerfall" (1996) und "Morrowind" (2002) als eines der ganz großen Entwicklerstudios etabliert. Auch die Neuauflage und gleichzeitige Fortsetzung der "Fallout"-Reihe ist Bethesda mit "Fallout 3" gelungen, das mittlerweile genau wie seine Vorgänger als Spiele-Klassiker gilt.

Mit "Starfield" kommt nun ein völlig neues Spiel von Bethesda, das weder im "Elder Scrolls"-Universum noch in der postapokalyptischen Welt von "Fallout" zu Hause ist. Mit dem Weltraumabenteuer beschreitet das Entwicklerstudio neue Wege, bleibt aber gleichzeitig der altbekannten Bethesda-Formel treu: Die Grafik-Engine ist ein wenig in die Jahre gekommen, doch auch "Starfield" scheint wieder eine Rollenspiel-Sandbox erster Güte zu sein. Die Entwickler aus Rockville im US-amerikanischen Maryland sind jedoch auch dafür bekannt, dass beim Release der ein oder andere Bug im Spiel zu finden ist. Wird das bei "Starfield" auch so sein?

Wir informieren Sie hier über den Release-Termin und die Systemanforderungen von "Starfield" und verraten Ihnen alles, was Sie über das Spiel wissen müssen.

Release von "Starfield": Wann erscheint das neue Bethesda-Spiel?

Auf der Gamescom, die vom 23. bis zum 27. August 2023 in Köln stattfand, hat Bethesda erst vor Kurzem noch allerlei neue Infos über "Starfield" präsentiert und unter anderem auch die ersten fünf Minuten des Spiels als Video veröffentlicht. Obwohl "Starfield" schon am 6. September 2023 erscheint, konnten Besucher der Spielemesse vor Ort nicht selbst in die Spielwelt eintauchen. Vorbesteller der digitalen Premium-Edition können "Starfield" sogar schon am 1. September spielen - ab 2 Uhr morgens deutscher Zeit kann das Spiel gestartet werden. Die Premium-Edition ist für 110 Euro beziehungsweise 100 Euro auf Steam zu haben, das Grundspiel kostet 80 Euro (70 Euro auf Steam).

"Starfield" Early Access im Game Pass: Wie funktioniert das?

Bethesda gehört mittlerweile zu Microsoft, weshalb "Starfield" direkt am 6. September 2023 mit einem Game Pass Abo spielbar ist. Das Abo kostet monatlich auf dem PC 9,99 Euro, 10,99 Euro auf der Konsole und das Ultimate-Abo ist für 14,99 Euro zu haben.

Wenn Sie den Game Pass besitzen, können Sie "Starfield" auch schon im Early Access am 1. September spielen. Allerdings ist das nicht kostenlos: Zusätzlich zum Game Pass müssen Sie das Premium-Upgrade erwerben, das in Verbindung mit dem Game Pass Rabatt 31,49 Euro kostet.

"Starfield": Systemanforderungen - welche Hardware wird benötigt?

"Starfield" kommt sowohl für die Xbox Series X als auch für den PC auf den Markt. Für PC-Spieler sind zum Release natürlich die Systemanforderungen interessant, schließlich muss der Rechner auch die entsprechende Power haben, um das Open-World-RPG wiedergeben zu können. Das sind die Systemanforderungen im Überblick:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x

Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700 Arbeitsspeicher ( RAM ): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 /11 64-bit

/11 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x

Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT Arbeitsspeicher ( RAM ): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

(Quelle: gamestar.de)

Reviews zu "Starfield": Wie kommt das Spiel bei den Kritikern an?

Mit aktuell 87 von möglichen 100 Punkten steht "Starfield" auf der Bewertungsplattform metacritic.com recht gut da. Allerdings muss man dazu sagen, dass viele Wertungen von Gaming-Magazinen aus aller Welt noch ausstehen. IGN ist eigentlich für großzügige Wertungen bekannt, doch der Hype scheint diesmal nicht auf die Redaktion des Online-Magazins übergesprungen zu sein. Mit 7/10 Punkten kommt "Starfield" bei IGN nicht an andere AAA-Games wie "Zelda:Tears of the Kingdom" (10/10) oder Final Fantasy XVI (9/10) heran, die ebenfalls 2023 erschienen sind.

Beim deutschen Spielegamagazin Gamestar hat "Starfield" eine Wertung von 81/100 bekommen. Tester Peter Bathge fasst seine Meinung in der Überschrift des Tests zusammen: "Bethesdas größtes Rollenspiel. Aber nicht ihr bestes". Auf diesen Konsens scheinen sich die meisten Gaming-Websites einigen zu können. Sobald weitere Reviews auf metacritic.com veröffentlicht werden, dürfte der Wertungsdurchschnitt noch um einige Punkte sinken. Voraussichtlich wird sich das neueste Rollenspiel aus dem Hause Bethesda aber bei etwa 80 Punkten einpendeln. Wir informieren Sie hier darüber, wenn die meisten Wertungen eingegangen sind und am 6. September dann auch die Spieler ihre Meinung abgeben dürfen.

Story und Gameplay von "Starfield": Darum geht es

"Starfield" ist ein Open-World-Rollenspiel, das es Spielern ermöglicht bis zu 1000 verschiedene Planeten zu erkunden. Es kann sowohl in der First- als auch in der Third-Person-Perspektive gespielt werden und setzt - ähnlich wie die "Fallout"-Spiele - auf Shooter-Gameplay. Neben diversen Gewehren und Pistolen, wird es im Spiel aber auch Nahkampfwaffen und verschiedene Fähigkeiten geben, die man mit den Dragon-Shouts aus "Skyrim" vergleichen kann. Natürlich können Spieler auch Erfahrung sammeln und im Level aufsteigen, was den Zugang zu neuen Skills ermöglicht.

Genau wie in Fallout 4 wird es erneut die Möglichkeit geben, Basen zu bauen - in "Starfield" kann man darüber hinaus auch Raumschiffe selbst gestalten. Der Bethesda-Formel folgend, gibt es auch im neuesten Weltraumabenteuer des Entwicklerstudios verschiedene Fraktionen, denen man sich anschließen kann. "Starfield" spielt im Jahr 2330: Die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass die Menschheit zu einer interstellaren Zivilisation geworden ist. Genau wie auf der Erde herrscht auch in der Zukunft keine Einigkeit - die unterschiedlichen Fraktionen verfolgen stets ihre eigenen Interessen. Es geht um Freiheit, Macht, Reichtum oder das Erforschen mysteriöser Artefakte, was sich die "Starfield Constellation"-Gruppierung auf die Flagge geschrieben hat. Diese Artefakte spielen auch über die Hauptstory von "Starfield" eine wichtige Rolle und sind wahrscheinlich für die übernatürlichen Fähigkeiten des Protagonisten verantwortlich.

Viel ist über die Geschichte von "Starfield" noch nicht bekannt. Für viele Spieler werden die Main-Quests aber auch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Games aus dem Hause Bethesda zeichnen sich auch viel mehr durch die liebevoll gestaltete Spielwelt aus, die abseits aller Hauptmissionen zum Erkunden und Entdecken einlädt. Ob auch "Starfield" diesen Anforderungen gerecht wird, können Sie ab dem 1. beziehungsweise 6. September selbst herausfinden. Dann stellt sich auch endlich heraus, ob der Bethesda-Trend weitergeht: Wird das Spiel zu Release voller Bugs sein? Oder läuft diesmal von Anfang an alles rund? Bis zum Release steht die Antwort darauf dort, wo "Starfield" spielt: in den Sternen.