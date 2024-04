Bardolino am Gardasee: Strände und Sehenswürdigkeiten, die Sie kennen sollten

Bardolino am Gardasee ist ein beliebtes Urlaubsziel. Doch welche Strände, Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps gibt es dort?

Die verschiedenen Städte und Orte rund um den Gardasee ziehen jedes Jahr viele Urlauber an, denn der größte See Italiens gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Region. An der Ostseite des Sees, zwischen den Orten Lazise und Garda, liegt Bardolino mit rund 7.000 Einwohnern. Das einstige Fischerdorf überzeugt heute mit einer langen Strandpromenade und einer historischen Altstadt, die zum Schlendern einladen.

Diese Strände gibt es in Bardolino am Gardasee

Für viele Urlauber gehört ein Besuch an einem der Strände des Gardasees während des Sommerurlaubs dazu. Dort lässt es sich entspannen, eine Runde schwimmen und in der Sonne liegen. In Bardolino können Urlauber zwischen drei verschiedenen Stränden auswählen, wie gardasee.de berichtet.

Südlich des Hafens von Cisano liegt der Strand di Cisano, der trotz der felsigen Umgebung beliebt bei Familien ist. Denn das Wasser ist am Ufer nicht sehr tief, sodass dort auch Kinder gut spielen können. In direkter Nähe des Strands gibt es eine Bar mit Tretbootverleih und einen großen kostenlosen Parkplatz.

Das private Strandbad Lido Mirabello liegt südlich der Altstadt von Bardolino und kostet Eintritt. Vor Ort finden Besucher dafür allerdings Sonnenliegen, Schirme, eine Bar und ein Restaurant vor. Wer dort schwimmen gehen möchte, beginnt sofort im tiefen Wasser. Wenige, kostenpflichtige Parkplätze sind in der Nähe des Strandes vorhanden.

Direkt an der Uferpromenade Passeggiata Rivalunga nördlich von Bardelino liegt ein weiterer Strandabschnitt, der vor allem bei den Bewohnern des angrenzenden Campingplatzes beliebt ist. Von dort aus können Urlauber zudem zu Fuß bis nach Garda laufen.

Bardolino am Gardasee: Diese Sehenswürdigkeiten sind ein Muss

Trotz der geringen Größe von Bardolino gibt es dort einige Sehenswürdigkeiten, die sich Urlauber nicht entgehen lassen sollten. Vor allem bei schlechterem Wetter, wenn der Tag nicht am Wasser verbracht werden kann, sind sie eine gute Alternative.

Die neoklassizistische Kirche San Niccolò liegt direkt in der Innenstadt von Bardolino und sticht durch ihre vier großen, imposanten Säulen im Eingangsbereich hervor. Im Innenraum können Besucher verschiedene Fresken und große Glasfenster bestaunen. Die Kirche San Severo ist ein weiteres Gotteshaus in Bardolino und befindet sich am Rand der Altstadt. In ihrer heutigen Form ist sie zwischen dem Ende des elften und zu Beginn des zwölften Jahrhunderts erbaut worden. Die Innenwände der Kirche werden von Fresken geziert, die das Leben Jesu, der Jungfrau Maria und der zwölf Jünger zeigen.

Im Ortsteil Cisano von Bardolino liegt das Museum des örtlichen Olivenölherstellers, das 1988 eröffnet worden ist. Besucher können dort 450 verschiedene Ausstellungsstücke anschauen, die sich mit der traditionellen Olivenölproduktion Italiens befassen. Der Eintritt zum Museum ist frei. Aktuelle Öffnungszeiten und weitere Informationen können auf der Internetseite eingesehen werden.

Seit 1991 gibt es in Bardolino ein Weinmuseum. Die Ausstellung zeigt Einblicke in die regionale Weinbautradition und in die italienische Weinkultur. Auch in diesem Museum muss kein Eintritt gezahlt werden. Interessierte können auf museodelvino.it die aktuellen Öffnungszeiten finden.



Geheimtipps in Bardolino am Gardasee

Laut gardasee-entdecken.de gilt die Wanderung zum Rocca del Garda als ein echter Geheimtipp in Bardolino. Von dem knapp 300 Meter hohem Hochplateau haben Wanderer eine sehr gute Aussicht über Bardolino und den angrenzenden Ort Garda. Wenn der Himmel klar ist, kann sogar das angrenzende Ufer gesehen werden. Die Wanderung ist auch für untrainierte Urlauber geeignet. Der Aufstieg dauert je nach Startpunkt rund 1,5 Stunden.

Die Eisdiele Cristallo in der Nähe des Yachthafens gilt ebenfalls als Geheimtipp und besteht bereits seit 1969. Urlauber erhalten dort nicht nur Eisbecher und Kaffeespezialitäten, sondern auch Gebäck, Desserts und Cocktails.

