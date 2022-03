"Grey's Anatomy" – Staffel 18: Alles rund um Start und Besetzung

Disney+ präsentiert Staffel 18 von "Grey's Anatomy". Dieser Artikel liefert alles rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream. Am Ende gibt es noch einen Trailer.

Das Ärztedrama "Grey's Anatomy" geht in eine neue Runde. Disney+ präsentiert die 18. Staffel. Das Ärzteteam um Meredith Grey im Grey Sloan Memorial Hospital wird wieder vor neue Herausforderungen gestellt.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie Staffel 18 von "Grey's Anatomy – die jungen Ärzte" sehen können, welche Schauspieler mitwirkten, worum es geht und ob es einen Trailer geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream auf Disney+. Am Ende des Artikels haben wir einen Trailer verlinkt.

"Grey's Anatomy – die jungen Ärzte": Start von Staffel 18

Staffel 18 von "Grey's Anatomy - die jungen Ärzte" ist ab dem 21. März 2022 auf Disney+ zu sehen.

Das sind die Folgen von "Grey's Anatomy – die jungen Ärzte", Staffel 18

Insgesamt werden 11 neue Folgen erscheinen, die jeweils in etwa 42 Minuten dauern. Jede Woche erscheint eine neue Episode. Hier gibt es eine Übersicht der Folgen:

Folge 1: "Here Comes The Sun" am 21. März 2022

Folge 2: "Some Kind of Tomorrow" am 28. März 2022

Folge 3: "Hotter Than Hell" am 04. April 2022

Folge 4: "With A Little Help For My Friends" am 11. April 2022

Folge 5: "Bottle Up and Explode" am 18. April 2022

Folge 6: "Every Day is A Holiday" am 25. April 2022

Folge 7: "Today was a Fairytale" am 02. Mai 2022

Folge 8: "It Came Upon a Midnight Clear" am 09. Mai 2022

Folge 9: "No Time to Die" am 16. Mai 2022

Folge 10: "Living in a House Divided" am 23. Mai 2022

Folge 11: "Legacy" am 30. Mai 2022

Video: wetter.com

Das ist die Besetzung der 18. Staffel von "Grey's Anatomy": Die Schauspieler im Cast

Die mittlerweile 18. Staffel von "Grey's Anatomy" geht an den Start. Auch in dieser Staffel sind wieder zahlreiche Schauspieler an der Produktion beteiligt gewesen. Die Hauptrolle (Meredith Grey) wird von Ellen Pompeo verkörpert. Hier gibt es eine Übersicht des Casts:

Ellen Pompeo als Meredith Grey

als Chandra Wilson als Miranda Bailey

James Pickens Jr. als Richard Webber

Kevin McKidd als Owen Hunt

Caterina Scorsone als Amelia Sheperd

als Camilla Luddington als Jo Wilson

Kelly McCreary als Maggie Pierce

Kim Raver als Teddy Altmann

Jake Borelli als Levi Schmitt

Chris Carmack als Link Lincoln

als Link Lincoln Richard Flood als Cormac Hayes

Anthony Hill als Winston Ndugu

Scott Speedman als Nick Marsh

"Grey's Anatomy"-Staffel 18: Infos zur Handlung

Die Serie, die bereits 17 Staffeln hinter sich hat, handelt auch in der neuesten Staffel von dem Ärzteteam um Meredith Grey im Grey Sloan Memorial Hospital. Meredith Grey, die Tochter einer beliebten Chirurgin, und das Team werden wieder vor Entscheidungen zwischen Leben und Tod gestelt. Das Team bietet Halt und hat zwischen Freundschaft und Liebe alles zu bieten.

Lesen Sie dazu auch

Die Ärztin Meredith Grey versucht in der 18. Staffel die Beziehungen zwischen dem Team aufrecht zu erhalten – gleiches gilt für den ehemaligen Chefchirurg des Krankenhauses, Richard Webber. Meredith findet heraus, dass sie und Richard eine gemeinsame Vorgeschichte haben, denn ihre Mutter und Richard waren ein Paar, als Meredith noch klein war.

Trailer der 18. Staffel von "Grey's Anatomy"

Alle, die sich gerne vor dem offiziellem Start einen ersten Eindruck verschaffen möchten, müssen nicht länger warten. Einen offiziellen Trailer der 18. Staffel von "Grey's Anatomy – die jungen Ärzte" gibt es zwar noch nicht, aber wir haben Ihnen hier einen Trailer-Teaser verlinkt:

"Grey's Anatomy", Staffel 18: Stream auf Disney+

Jede Woche erscheint ab heute, dem 21. März, eine neue Folge von "Grey's Anatomy – die jungen Ärzte" auf Disney+. Auch alle vorherigen Staffeln, also Staffel 1 bis Staffel 17, sind auf Abruf auf Disney+ verfügbar.

Disney+ präsentiert Filme und Serien von Disney, Pixel, Marvel, Star Wars und National Geographic. Für ein Abonnement beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst fallen 8,99 Euro monatliche Kosten an. Alternativ ist das Jahresabo für 89,99 Euro erhältlich.