Jury bei "Grill den Henssler" 2024: Das sind die Juroren der Jubiläumsstaffel

"Grill den Henssler" geht 2024 im Frühling an den Start. Hier finden Sie Infos rund um die Juroren der Jubiläumsstaffel von "Grill den Henssler" 2024.

" Grill den Henssler" ist eine beliebte Kochshow im deutschen Fernsehen, die vor 11 Jahren ihre TV-Premiere hatte. Die Hauptfigur der Show ist der Titelgeber Steffen Henssler, renommierter Koch, der auch in der Jubiläumsstaffel vor der Kamera steht. Die Sendetermine von Staffel 20 verraten es: Das Jubiläumsspecial von "Grill den Henssler" wird seit dem 28. April 2024 wöchentlich mit insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt.

Die Moderatorin der Sendung ist abermals Laura Wontorra und viele bekannte Namen sind als Kandidaten bei "Grill den Henssler" Staffel 20 mit dabei. Darunter Chris Tall, Jens "Knossi" Knossalla und Mutter Ida und Jan Hofer. Doch wer sind die Juroren und Coaches der neuen Staffel?

Hier finden Sie Infos rund um die Juroren und Coaches der Jubiläumsspecial von "Grill den Henssler" 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

"Grill den Henssler" 2024: Das ist die Jury der 20. Staffel

Die "Grill den Henssler" Jury setzte sich lange Zeit aus Reiner Calmund, Christian Rach und Komikerin Mirja Boes zusammen - bis letztere aufgrund ihrer zeitlichen Einschränkungen durch Jana Ina Zarrella ersetzt wurde. Wir stellen Ihnen die aktuellen Juroren, die es in der Übertragung von "Grill den Henssler" 2024 zu sehen gibt, vor.

Reiner Calmund

Reiner Calmund ist das dienstälteste Jury-Mitglied von "Grill den Henssler" und bewertet die Gerichte von Steffen Henssler und dessen Mitstreitern seit der ersten Ausstrahlung in 2013. Mit knapp 30 Jahren Erfahrung als Manager von Bayer Leverkusen spielte der in Brühl geborene Calmund eine Schlüsselrolle bei der Transformation des einstigen Underdog-Vereins in einen erfolgreichen Club. Neben seiner Tätigkeit im Fussball hat der 73-Jährige auch sein schriftstellerisches Talent mit dem Buch "Eine Kalorie kommt selten allein" bewiesen und ist in zahlreichen TV-Formaten wie Quizshows, Dokus und Talkshows präsent. Als leidenschaftlicher Genießer bringt Reiner Calmund sein Wissen über gutes Essen in seine Bewertungen mit ein und scheut vor keinem unverblümten Kommentar zurück.

Reiner Calmund Foto: Henning Kaiser, dpa

Christian Rach

Im Jahr 1986 eröffnete Christian Rach sein erstes Restaurant in Hamburg und etablierte sich schnell als Spitzenkoch. Bereits 2005 erlangte er große Bekanntheit durch seine RTL-Sendung "Rach, der Restauranttester", in der er sein Wissen einsetzte, um in Not geratene Restaurants wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Christian Rach erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bayerischen Fernsehpreis und die Goldene Kamera. Danach widmet er sich neuen TV-Projekten wie "Rachs Restaurantschule" oder "Rach undercover". Neben seiner Arbeit im Fernsehen ist Rach auch als Autor aktiv und hat bereits viele Kochbücher veröffentlicht, in denen er seine kulinarische Ideen und Genusskonzepte teilt.

Christian Rach. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel (Archivbild)

Jana Ina Zarrella

Seit 2022 gehört Jana Ina Zarrella als neues Jurymitglied zur "Grill den Henssler"-Familie. Sie ist die Nachfolgerin von Mirja Boes, ehemaliges Jury-Mitglied und Kandidaten des Jubiläumspecials. Jana Ina stammt aus Brasilien und ist in den Bereichen Moderation, Gesang und Modelarbeit tätig. Seit 2005 ist sie mit dem Sänger von "Bro'Sis", Giovanni Zarrella, verheiratet. Sie hat eine lange Leidenschaft fürs Kochen und veröffentlichte gemeinsam mit Johann Lafer ein Kochbuch namens "Casa Zarrella", in dem sie ihre Lieblingsrezepte teilten. Jana Ina war auch bereits dreimal Gast in der Kochsendung "Grill den Henssler" und ist daher mit den Herausforderungen der Sendung bestens vertraut.

"Grill den Henssler" 2024: Die Coaches vorgestellt

Gecoacht werden die Kandidaten von "Grill den Henssler" von verschiedenen Spitzenköchen. In vier Folgen werden vier verschiedene Köche die Kandidaten der jeweiligen Folge coachen. Hier finden Sie eine Übersicht der Coaches von der 20. Staffel: