"Grill den Henssler " 2024: Moderatorin Laura Wontorra im Porträt

Laura Wontorra moderiert 2024 das Jubiläumsspecial von "Grill den Henssler". Hier finden Sie Informationen rund um die Moderatorin Laura Wontorra im Porträt.

Erneut steht Laura Wontorra als Moderatorin der Kochsendung " Grill den Henssler" vor der Kamera. Die Show feiert ihr zehnjähriges Jubiläum, und auch diesmal muss sich titelgebender Koch Steffen Henssler in der Show gegen andere Kandidaten beweisen. Als Promi-Kandidaten sind in der Jubiläumsausgabe unter anderem Oliver Pocher, Luna Schweiger und Kim Fisher mit dabei.

In der Jury bei "Grill den Henssler" 2024 sitzen Reiner Calmund, Christian Rach und Jana Ina Zarrella. In den vorherigen Staffeln war Mirja Boes die weibliche Jurorin, bevor sie von Jana Ina Zarrella ersetzt wurde. Die Sendetermine von "Grill den Henssler" 2024 liegen im April, Mai und Juni 2024.

Die Moderation übernimmt also wieder Laura Wontorra. Die ehemalige Kandidatin steht jetzt als Moderatorin vor der Kamera. Sie möchten mehr über Laura Wontorra erfahren? Hier finden Sie Infos rund um die Moderatorin der 20. Staffel von "Grill den Henssler".

Laura Wontorra bei "Grill den Henssler" 2024 - ein kurzer Steckbrief zur Moderatorin der Sendung

Name: Laura Wontorra

Alter : 35 Jahre

: 35 Jahre Geburtsdatum : 26. Februar 1989

: 26. Februar 1989 Geburtsort : Berlin

: Wohnort : Köln

: Beruf : Fernsehmoderatorin

: Fernsehmoderatorin Größe: 1,75 Meter

1,75 Meter Social Media: Instagram @laurawontorra

Die 20. Staffel der Sendung wurde mit sechs neuen Folgen angekündigt, die allesamt von Laura Wontorra moderiert werden. Ab dem 28. April läuft die Übertragung von "Grill den Henssler" 2024 auf VOX.

"Grill den Henssler - Sommer-Special" 2024: Moderatorin Laura Wontorra im Porträt

Laura Wontorra, geboren am 26. Februar 1989 in Berlin, ist eine etablierte Fernsehmoderatorin im deutschen Fernsehen. Auch ihr Vater Jörg Wontorra war Moderator und Fußballexperte. Nach einem Volontariat bei Sky wechselte Wontorra im July 2013 zu Sport1, wo sie bis Anfang 2017 als Moderatorin tätig war. Seit 2016 ist sie Teil des Moderationsteams von "Ninja Warrior Germany" zusammen mit Jan Köppen und Frank Buschmann. Zusätzlich führt sie durch die Sendung "100% Bundesliga" und begrüßt dort Fußballfans. Außerdem übernahm sie die Moderation für die 20. Staffel von "DSDS". Seit Juli 2023 moderiert sie die RTL-Spielshow "Jetzt knallt's - Die Show mit dem Bäng-Moment". Auch auf VOX ist Laura Wontorra kein unbekanntes Gesicht. In der Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler" im Jahr 2019 trat sie zum zweiten Mal gegen TV-Koch Steffen Henssler im Promiteam an, wobei ihr Team damals unterlag. Mittlerweile hat sie ihre Rolle gewechselt und moderiert die Kochshow "Grill den Henssler". In einem Interview von ihrer ersten Moderation im Jahr 2020 witzelte sie über ihre neue Aufgabe und sagte: "Die beste Nachricht für alle Beteiligten von "Grill den Henssler": Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!"