Eisige Temperatur und Schnee: Brauchen Hunde einen Mantel?

Viele Hundebesitzer fragen sich mit jedem Schneefall "Braucht mein Hund eigentlich einen Mantel?" Die Antwort hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Ob Ihr Hund einen Mantel braucht, hängt von der Rasse oder dem Kälteempfinden ab. Damit dem nächsten winterlichen Spaziergang nichts mehr im Wege steht, sind die folgenden Hinweise ratsam. Das Ziel ist es, die individuellen Bedürfnisse des eigenen Hundes zu erkennen.

Schnee: Auch Hunde können eine Erkältung bekommen

Hunde gehen auf unterschiedliche Weise mit Schnee um. In der Regel sind die tierischen Begleiter jedoch bestens dazu ausgerüstet eisige Temperaturen auszuhalten und sollten auch im Schnee ihre regelmäßigen Gassigänge genießen dürfen.

Der Bundesverband für Tiergesundheit gibt an, dass der Umgang mit den eisigen Temperaturen von der Felldichte des Hundes abhängt. So sind Hunde, die mit einem dichten und langem Fellkleid bestückt sind eher in der Lage auch ohne Mantel im Schnee auszukommen. Für Hundebesitzer ist in jedem Fall Vorsicht geboten, denn auch Hunde können sich eine Erkältung einfangen. Symptome einer Hunde-Erkältung können vermehrtes Niesen, eine laufende Nase und ungewöhnliche Müdigkeit sein.

Schon gewusst? Es kann hilfreich sein, die ursprüngliche Herkunft der jeweiligen Hunderasse zu berücksichtigen. Bernhadiner, Australian Shepards und Huskys sind von Natur aus für kalte Jahreszeiten gewappnet.

In diesen Fällen ist ein Mantel für Hunde im Schnee sinnvoll

Gemäß den Angaben der Bundestierärztekammer sind Mäntel im Schnee in den folgenden Fällen sinnvoll:

Hunde im hohen Alter

Hunde mit Vorerkrankungen

Hunderassen mit kurzem Fell und ohne Unterwolle

Die Entscheidung für oder gegen einen Mantel hängt somit von der Einschätzung des Herrchens ab. Sollte der Hund im Schnee zum sichtbaren Frieren neigen, ist ein Mantel eine Überlegung wert. Das Frieren erkennt man am Zittern und an dem langsameren, klammen Gang des Hundes.

Worauf beim Kauf eines Mantels für Hunde im Schnee geachtet werden sollte

Sollten die oben genannten Punkte zutreffen, ist ein Hundemantel eine Möglichkeit einer Erkältung vorzubeugen. Beim Kauf eines Mantels für Hunde sind die folgenden Punkte besonders wichtig:

Passform: Ein angemessener Tragekomfort, ohne die Bewegungen des Tieres einzuschränken.

Ein angemessener Tragekomfort, ohne die Bewegungen des Tieres einzuschränken. Material: Wasserdicht und wasserabweisende Stoffe eignen sich für das nasskalte Wetter.

Wasserdicht und wasserabweisende Stoffe eignen sich für das nasskalte Wetter. Atmungsaktivität: Ein atmungsaktiver Mantel kann Überhitzung vermeiden und zusätzlich für Komfort sorgen.