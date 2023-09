Herbstmesse Gaggenau 2023: Öffnungszeiten, Programm, Feuerwerk und alle Infos

Am vorletzten September-Wochenende bietet die Gaggenauer Herbstmesse 2023 allen Besuchern mit zahlreichen Markt- und Essenständen, sowie diversen Angeboten an Unterhaltung ein abwechslungsreiches Erlebnis. Die Gaggenauer Innenstadt, insbesondere der Annemasse-Platz, erwartet die Besucher mit vielfältigen Attraktionen und Einkaufsmöglichkeiten während der Gaggenauer Herbstmesse 2023. Die Veranstaltung lädt vom 22. bis zum 25. September Besucher aus der gesamten Region nach Gaggenau ein.

Hier finden Sie Informationen rund um die Öffnungszeiten, das Programm und die Anfahrt zur Herbstmesse Gaggengau 2023.

Öffnungszeiten und Start der Herbsmesse Gaggenau 2023

Die Gaggenauer Herbstmesse 2023 beginnt am 22. September. Ab 16 Uhr am Eröffnungstag bietet die Messe den Besuchern auf dem Annemasse-Platz nicht nur eine breite Auswahl an Fahrgeschäften, sondern auch eine vielfältige kulinarische Auswahl, die von den örtlichen Vereinen und Gastronomen bereitgestellt wird. Diese starten mit einer abwechslungsreichen Auswahl an süßen und herzhaften Köstlichkeiten in den Freitagnachmittag. Zwischen 17.30 und 18 Uhr haben die Besucher außerdem die Gelegenheit, die Fahrgeschäfte für kostenlose Fahrten zu nutzen.

Termin: 22. September (Freitag) bis 25. September (Montag)

Verkaufsoffener Sonntag: 24. September

Der offizielle Startschuss ist am Samstag, dem 23. September, um 14 Uhr mit Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos). Von der Drehleiter aus wirft er im Annemasse-Park Freifahrtchips für die Fahrgeschäfte in die Menge. Für kleine Besucher gibt es einen gesonderten Bereich zum Fangen der Freifahrtchips.

Herbstmesse Gaggengau 2023: Das Programm und alle Infos

Vom Samstag, dem 23. September, bis zum Montag, dem 25. September, erstreckt sich der Krämermarkt vom Annemasse-Platz bis zur Bananenbrücke. Etwa 60 Händler bieten hier eine breite Palette von Waren für Zuhause, den Garten, die persönliche Pflege sowie regionale Produkte an. Darunter erwarten die Besucher auch Textilien und Kosmetikartikel im Angebot. Auch während des verkaufsoffenen Sonntags haben die Besucher von 13.00 bis 18.00 Uhr die Gelegenheit, gemütlich durch die Geschäfte zu schlendern und Einkäufe zu tätigen.

Die Stadt Gaggenau verspricht außerdem ein "exklusives Erlebnis-Feuerwerk", das die Besucher am Sonntag, dem 24. September, um 20 Uhr genießen können. Um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft, wird die Schillerbrücke (die Fußgängerbrücke neben der Berliner Brücke) etwa eine Stunde vorher, bis etwa 21:30 Uhr, für Fußgänger gesperrt. Das Feuerwerk wird von einem erfahrenen Pyrotechnik-Unternehmen unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften durchgeführt. Dieses Unternehmen setzt geräuschreduzierte Feuerwerkskörper ein und legt großen Wert auf umweltfreundliche Herstellung, um Abfall zu minimieren.

Der Annemasse-Platz wird aufgrund der Herbstmesse bis zum 29. September gesperrt sein. Ab Freitag, dem 22. September, um 12 Uhr bis einschließlich Montag, dem 25. September, werden die Eckenerstraße und die Jahnstraße im Bereich des Krämermarkts gesperrt. Während des Krämermarkts wird die Einbahnregelung in der Amalienbergstraße aufgehoben.

Herbstmesse Gaggengau 2023: Möglichkeiten zum Parken und zur Anfahrt

Die Gaggenauer Herbstmesse und der verkaufsoffene Sonntag sind bequem mit der Stadtbahn (Haltestelle Bahnhof Gaggenau), dem Fahrrad oder dem Auto erreichbar. Für Autofahrer stehen Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage Murgufer und im Parkhaus Hildastraße zur Verfügung. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass beide Parkhäuser am Herbstmesse-Sonntag von 6 bis 17 Uhr kostenpflichtig sind. Weitere Parkhäuser in der Nähe sind das Murgtal-Center und das Sparkassen-Parkhaus.