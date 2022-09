Acht Staffeln gibt es bereits von dem Sat.1-Liebes-Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick". Wer ist noch zusammen? Wer ist getrennt? Hier zeigen wir Ihnen alle Infos zu den Paaren.

In bereits acht Staffeln haben sich mutige Personen auf das Liebesexperiment eingelassen: In "Hochzeit auf den ersten Blick" entscheiden sich die Teilnehmer direkt vor den Augen der Hochzeitsgäste und der Trauredner, ob sie ihrem bis dahin völlig unbekannten Gegenüber das Ja-Wort geben, oder nicht. Natürlich wird die Auswahl der Partnerinnen und Partner vorab von einem ausgewählten Expertenteam getroffen. Entscheiden sich die liebessuchenden Teilnehmer füreinander, so geben sie sich vor gesammelter Hochzeitsgesellschaft das Ja-Wort und dürfen zusammen die bereits von Sat.1 organisierten Flitterwochen zusammen verbringen. Im Anschluss haben die Paare dann noch etwas Zeit, den Alltag in Deutschland miteinander zu teilen.

Am Ende jeder Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wird es allerdings noch einmal spannend, denn die Paare müssen sich entscheiden: Konnte aus der schnellen Heirat Liebe entstehen und die Teilnehmer bleiben auch in Zukunft als Ehepaar vereint? Oder hat es letztendlich zwischen dem Paar doch nicht gefunkt, sodass eine zügige Scheidung folgt und die Teilnehmer doch wieder getrennte Wege nach dem Experiment gehen?

Wer ist noch zusammen von den Paaren bei "Hochzeit auf den ersten Blick"? Wer ist getrennt? Dazu gibt es nicht bei allen bisherigen Teilnehmern offizielle Angaben. Zu den folgenden Paaren hat Sat.1 2022 aber ein Update gegeben.

"Hochzeit auf den ersten Blick": Wer ist noch zusammen? Wer hat sich getrennt?

Staffel 8

Marcus & Simone: zusammen

Bei den beiden hat es etwas gedauert, bis sie sich angenähert haben, doch am Ende ist zwischen Marcus und Simone Liebe entstanden. Marcus schaffte es, bei der Entscheidung alle Anwesenden zu überraschen, als er seiner Ehefrau einen offiziellen Heiratsantrag machte. Ein schönes Symbol für den weiteren gemeinsamen Weg der beiden. Nach dem Ende der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Dreharbeiten hat sich das Paar aktiv dazu entschieden, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Ralf & Manuela: getrennt

Ende 2021 gab Manuela über ihr Instagram-Profil preis, dass sie und ihre Ehemann Ralf sich dazu entschlossen haben, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Von Streit zwischen den beiden fehlt allerdings jede Spur: Manuela wünschte Ralf und seiner neuen Lebensgefährtin für die Zukunft alles Gute und betonte, dass es ihr sehr gut gehe.

Anika und David: getrennt

Eigentlich hatten sich Anika und David dazu entschlossen, ihre Ehe auch nach dem Ende des TV-Experimentes weiterhin fortzusetzen. Lange konnten sie ihre Ehe allerdings nicht aufrecht erhalten und so trennte sich das Paar im Dezember 2021. Auf ihrem Instagram-Profil äußerte sich Anika wie folgt: "Wir sind im Guten auseinander und haben auch immer noch Kontakt".

Mario & Lisa: getrennt

Auch Mario und Lisa haben am Anfang ihrer Ehe etwas Zeit gebraucht, um einen Draht zueinander aufzubauen. Durch Geduld und guter Kommunikation haben sich die beiden aber für die Fortsetzung ihrer Ehe entschieden. Im Frühjahr 2022 nahm das Liebesglück zwischen den beiden allerdings ein Ende. Das Experiment behalten Mario und Lisa trotzdem in positiver Erinnerung, denn aus Liebe hat sich nun eine enge Freundschaft entwickelt.

Michael & Selina: getrennt

Die Entscheidung für die Fortsetzung ihrer Ehe fiel Michael und Selina anfangs nicht schwer. Vor laufender Kamera sagten die beiden sogar "Ich liebe dich" zueinander. Auch bei Michael und Selina war das Liebesglück allerdings nur von kurzer Dauer. Ende 2021 gaben die beiden ihre Trennung auf Instagram bekannt. Selina betont aber, dass sie die Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht bereue und sie durch das Experiment viel dazu gelernt habe.

Robert & Juliana: getrennt

Bereits die Flitterwochen waren für Juliane und Robert eine erste Herausorderung. Die beiden waren sehr oft unterschiedlicher Meinung und holten sich deshalb Hilfe von den Expertinnen und Expertin von "Hochzeit auf den ersten Blick". Doch auch diese konnten Juliane und Robert nicht weiterhelfen.

Zwar hatte sich Robert bei der Entscheidung dazu entschlossen, der gemeinsamen Ehe nochmal eine Chance zu geben. Für Juliane kam eine Fortsetzung allerdings nicht mehr in Frage, woraufhin sie sich schlussendlich scheiden ließen.

Staffel 7

Annika & Manuel: zusammen

Das Ja-Wort war sowohl von Annikas, als auch von Manuels Seite bei der Trauung noch etwas verhalten. Auch die Kommunikation zwischen den beiden brachte zu Beginn die ein oder andere Schwierigkeit mit sich, was Annika und Manuel teilweise bis an ihre Grenzen brachte. Aufgeben war für die beiden aber keine Lösung und so beschlossen sie gemeinsam weiter für ihre Beziehung und die Ehe zu kämpfen. Gesagt, getan. Das Paar hat es geschafft, die anfänglichen Probleme zu überwinden. Seitdem führen Annika und Manuel eine glückliche Ehe. Zusammen gehen sie nun dem alltäglichen Leben nach.

Martin & Ariane: getrennt

Für eine lange Zeit haben Martin und Ariane kein Liebes-Update veröffentlicht. 2021 meldete sich Ariane dann aber mit einem langen Videostatement zurück. Darin gab sie bekannt, dass sie und Martin kein Paar mehr sind. Sie betonte, dass die Trennung ausschließlich von Martin aus ging. Die beiden seien aber nicht im Streit auseinander gegangen.

Auch wenn die Ehe zwischen ihr und Martin nicht funktioniert hat, hält sie "Hochzeit auf den ersten Blick" in guter Erinnerung. Bei dem Experiment habe sie mit Annika und Janina zwei gute Freundinnen gefunden, mit denen sie eine schöne Zeit bei dem Experiment verbringen durfte.

Dennis & Janina: getrennt

Nach den gemeinsamen Flitterwochen und der anschließenden Zeit in Deutschland hatten sich Dennis und Janina noch für die gemeinsame Ehe entschlossen. Im Juli 2021 meldete sich Janina dann auf Instagram zurück. In einem langen Post gab sie letztendlich die Trennung von ihr und Dennis bekannt. Die Gründe für das Beziehungs-Aus wollte sie ihren Followern aber nicht verraten. Doch auch Janina betonte, dass die Trennung harmonisch und einvernehmlich über die Bühne gegangen ist.

Staffel 6

Melissa & Philipp: getrennt

2019 lernten sich Melissa und Philipp bei dem TV-Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen. Bei der Trauung blickten die beiden sich tief in die Augen und beschlossen, die gemeinsame Ehe zusammen zu bestreiten. Philipp und Melissa haben sogar schon einen gemeinsames Kind bekommen.

Mittlerweile gehen die beiden aber wieder getrennte Wege. Ungefähr ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes bestätigten Melissa und Philipp ihr Ehe-Aus. Inzwischen ist Melissa wieder vergeben und zeigt sich glücklich und verliebt auf ihrem Instagram-Profil. Sie fragen sich, wer der neue Mann an Melissas Seite ist? Auf Instagram postete sie ein Bild, auf dem ihr neuer Freund nur von hinten zu sehen ist. Darunter schreibt sie: "Ganz klar, den Peter, den gebe ich nicht mehr her". Ob Peter tatsächlich der Name, oder doch nur ein Pseudonym für ihren neuen Lebensgefährten ist, bleibt offen.

Samantha & Serkan: getrennt

In Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" gaben sich zwei weitere mutige Teilnehmer das Ja-Wort. Zwar waren sich Samantha und Serkan zu Beginn nicht hundertprozentig sicher, ob sie diesen Schritt tatsächlich zusammen gehen sollen, am Ende entscheiden die beiden sich aber für die gemeinsame Ehe.

Im Jahr 2022 mussten sich aber auch Samantha und Serkan feststellen, dass sie ihre Beziehung nicht langfristig am laufen halten können. Auch sie gaben ihre Trennung auf Instagram bekannt. Zusammen möchten sie einen Weg finden, wie sie dennoch für ihren gemeinsamen Sohn da sein und ein harmonisches Miteinander pflegen können.

Cindy & Alexander: getrennt

2022 war ebenfalls das Trennungsjahr für Cindy und Alexander, welche sich in Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen und zunächst auch lieben gelernt haben. Trotz dem Beziehungsaus behält auch Cindy die gemeinsame Zeit in guter Erinnerung. Auf Instagram schreibt sie: "Für mich ist das Experiment #hochzeitaufdenerstenblick nicht gescheitert, denn aus Wissenschaft ist Liebe geworden. Aber Dinge verändern sich und so hat es unsere Liebe leider nicht geschafft."

Nicole & David: getrennt

2019 segelten auch Nicole und David bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gemeinsam in den Hafen der Ehe. Zwar hatten die beiden auch zu Beginn mit den ein oder anderen Schwierigkeiten zwischeneinander zu kämpfen, und trotzdem entwickelte sich zwischen den beiden eine enge Verbindung mit viel Liebe. Die beiden waren sogar in Staffel 7 des Experiments als immer noch starkes Team zu sehen.

Im Mai 2022 folgte dann eine für die meisten unerwartete Nachricht: David postete auf Instagram einen langen Text, in dem er das Beziehungsende zwischen ihm und Nicole bekanntgab. David betont, dass die Entscheidung für ein Auseinandergehen den beiden sehr schwer gefallen ist und sie bis zum Schluss probiert haben, die Beziehung doch noch aufrecht zu halten. Sie haben sogar die Therapeuten von "Hochzeit auf den ersten Blick" ins Boot geholt. Trotz alledem mussten sie am Ende feststellen, dass eine gemeinsame Zukunft nicht realisierbar ist, da die Vorstellungen der beiden hinsichtlich der weiteren Zukunftsplanung zu weit auseinandergingen.

Staffel 3

Ramona & Stefan: zusammen

2016 sind Ramona und Stefan bei dem Liebes-Experiment das erst Mal aufeinandergetroffen. Ein paar Wochen später stand für die beiden fest, dass sie ihre gemeinsame Ehe fortsetzen möchten. 5 Jahre später sind die beiden immer noch zusammen und glücklich verheiratet. Im Juli 2021 meldeten sie sich mit einer emotionalen Nachricht auf ihrem gemeinsamen Account, in dem sie von ihrer gemeinsamen Zeit berichten.

In Folge 1 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021 teilte das Paar ihre gemeinsames Glück noch einmal mit den Zuschauern: "Wir sind jetzt über fünf Jahre glücklich verheiratet und sind total dankbar, bei "Hochzeit auf den ersten Blick" mitgemacht zu haben. Es war für uns die beste Entscheidung und wir hoffen, dass es anderen auch so geht".

Staffel 2

Vanessa & Peter: zusammen

Eigentlich sind Vanessa und Peter 2015 bei dem Experiment nicht gematcht worden, und trotzdem haben sie zueinander gefunden. Die damalige Begründung der Experten war, dass sowohl Vanessa, als auch Peter vorab angegeben hatten, dass sie nicht umziehen möchten. Die Liebe zwischenden beiden wurde aber so stark, dass sie sich auf einen Kompromiss einigen konnten. Mittlerweile haben die beiden sogar zwei gemeinsame Kinder. 2018 brachte Vanessa ihre Tochter Sanyana zur Welt. Mit Bruder Leon bekam die Familie zwei Jahre später weiteren Zuwachs.

Staffel 1

Bea & Tim: getrennt

2014 startete das Liebes-Experiment in die erste Runde. Bea und Tim waren damals das erste Paar, welches bei "Hochzeit auf den ersten Blick" verheiratet wurde. Für viele Zuschauer galten die beiden lange Zeit als das absolute Traumpaar, da Bea und Tim viele Jahre eine glückliche Beziehung führten. Eines Tages bestätigte Bea allerdings gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ja, es stimmt. Wir haben uns schon vor einem Jahr getrennt, um den Jahreswechsel 2019/2020 herum. Aber wir wollten den Schein noch etwas aufrechterhalten." Auch den Grund für die Trennung hat Bea in diesem Zuge verraten. Tim und sie haben sich im Laufe der Zeit auseinandergelebt. Zwischen ihnen sei nichts vorgefallen. Nur die Gefühle haben eines Tages nicht mehr ausgereicht, um die Ehe weiterlaufen zu lassen.

Staffel 9 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 steht in den Startlöchern

Gute Neuigkeiten für alle Fans des Hochzeits-Experiments: Staffel 9 von "Hochzeit auf den ersten Blick" geht am 3. Oktober 2022 bei Sat.1 an den Start. Es wird also wieder spannend, welche Teilnehmer ihrem unbekannten Gegenüber das Ja-Wort geben.