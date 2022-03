Honecker und der Pastor im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 21.3.22 den Film "Honecker und der Pastor". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde guter Unterhaltung, aufgepasst: Das ZDF bringt im März mit dem Fernsehfilm der Woche "Honecker und der Pastor" ein wahres Meisterwerk in die deutschen Wohnzimmer. Sie möchten alles zum Film erfahren? Dann sind Sie hier richtig. Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, welche Handlung Sie erwartet und ob es den Film auch als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Honecker und der Pastor" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Honecker und der Pastor" kommt am Montag, 21. März 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Start ist um 20.15 Uhr. Der Fernsehfilm der Woche hat eine Spieldauer von 97 Minuten. Sie finden ihn auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Honecker und der Pastor"

Es ist ein Schicksal, mit dem viele Menschen in der Wendezeit recht wenig Mitleid haben: Die bisherige Bleibe von Erich und Margot Honecker in der Regierungssiedlung in Wandlitz wurde aufgelöst. Die beiden haben somit kein Zuhause mehr. Von der Modrow-Regierung kann das Paar keine Unterstützung erwarten. Von Pastor Uwe Holmer und seiner Familie hingegen schon. Sie gewähren den Honeckers Zuflucht - und das, obwohl auch die Holmers unter der Amtszeit Honeckers gelitten hatten.

Die Unterstützung des Pastors für den verhassten Ex-Regierungschef bleibt nicht unkommentiert. Vor dem Pfarrhaus marschieren etliche Demonstranten auf. Eine Umquartierung der Honeckers in ein staatliches Ferienheim in Lindow scheitert, die Holmers setzen ihre Hilfe fort. Der Fernsehfilm der Woche zeichnet nach, wie die tiefgläubigen Christen und die unverbesserlichen Sozialisten unter einem Dach Gemeinsamkeiten und Trennendes diskutieren.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Honecker und der Pastor" im Cast

Erich Honecker - Edgar Selge

- Margot Honecker - Barbara Schnitzler

- Uwe Holmer - Hans-Uwe Bauer

- Sigrid Holmer - Steffi Kühnert

- Kornelius Holmer - Ilja Bultmann

- Traugott Holmer - Luca Gugolz

- Luca Gugolz Sonja Yanez - Pauline Knof

- Roberto Yanez - Levi Eisenblätter

- Herr Schimke - Axel Prahl

Reporter Kessler - Oscar Ortega Sánchez

Pressefotograf Scheuert - Stephan Grossmann

Verkäufer - Kurt Krömer

Verkäuferin - Anna Loos

"Honecker und der Pastor" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Honecker und der Pastor" unbedingt sehen, am Montag haben Sie aber keine Zeit? Macht nichts: Sie können sich den Film auch ganz bequem als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek ansehen.

(AZ)