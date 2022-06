Inga Lindström - Familienfest in Sommerby im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 3.7.22 den Film "Inga Lindström - Familienfest in Sommerby". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachricht für alle Freunde guter Unterhaltung: Im ZDF läuft Anfang Juli "Inga Lindström - Familienfest in Sommerby". Sie interessieren sich für den Film? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Inga Lindström - Familienfest in Sommerby" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Familienfest in Sommerby" ist am Sonntag, 3. Juli 2022, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Wer am Sonntagabend keine Zeit hat, der kann sich den Film auch vorab oder im Nachhinein als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Familienfest in Sommerby"

Es ist eine emotionale Zerreißprobe, die die Familie auf sich nehmen möchte, um Schaden von Milla abzuwenden: Die kleine Tochter von Tilda hat einige Zeit im Koma gelegen. Sie scheint sich erstaunlich gut zu berappeln, kann sich aber an zwei einschneidende Ereignisse nicht mehr erinnern: an die Trennung ihrer Oma und ihres Opas sowie an das Ende der Ehe ihrer Eltern. Damit der Schock nicht zu groß wird, beschließt ihr Umfeld, für Milla auf heile Welt zu machen.

Zunächst scheint es auch so, als liefe das Schauspiel gut. Doch dann tritt Lasse plötzlich auf. Er und sein Adoptivsohn Sibu gewinnen in Windeseile das Herz von Tilda. Lasse war jahrelang als Arzt in Afrika unterwegs, hat nun ausgerechnet das Haus der Großeltern von Milla gekauft. Damit die Fassade aufrechterhalten bleibt, lässt Lasse die Familie doch wieder ins ehemalige Haus einziehen.

Nach kurzer Zeit überschlagen sich die Ereignisse. Alle finden sich wieder in einem großen Gefühlschaos, in dem bald keine(r) mehr weiß, was richtig und was falsch ist.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Familienfest in Sommerby" im Cast

Tilda - Jessica Ginkel

Lasse - Ben Ruedinger

Nora - Ulrike Krumbiegel

Johan - Max Herbrechter

Astrid - Julia Malik

Robbie - Florian Thunemann

Milla - Helena Zengel

Sibu - Lithemba Maier

- Lithemba Maier Dr. Greta Grönholm - Olivia Augustinski

"Inga Lindström - Familienfest in Sommerby" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Familienfest in Sommerby" möchten Sie nicht verpassen, der Sonntag ist aber bereits anderweitig verplant? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach und bequem als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)