Kann man im April schon im Gardasee baden?

Im Sommer ist der Gardasee häufig überlaufen. Ein Urlaub im Frühling könnte sich daher lohnen. Doch kann man im April überhaupt schon im Gardasee baden?

Der Gardasee gehört zu den touristischen Top-Destinationen Europas. Gerade zur besten Reisezeit am Gardasee ächzt der See unter einem Ansturm von Touristen - darunter nicht wenige von ihnen aus Deutschland. Man findet sie meist abseits der ruhigeren Orte, an zahlreichen Badestellen, auf den schönsten Wanderwegen und auf Campingplätzen rund um den Gardasee.

Für nicht wenige Urlauber kommt daher auch der Frühling als alternativer Reisezeitpunkt infrage. Doch lohnt sich ein Besuch am Gardasee im April wirklich schon? Kann man sogar schon im See baden? Hier finden Sie die Antwort.

Gardasee im April: Badespaß steht und fällt mit der Wassertemperatur

Zwar versprechen das Wetter der Hauptsaison-Monate Juli und August laut urlaubsguru.de klimatisch die perfekten Sommerbedingungen und damit auch den größten Badespaß am Gardasee, doch das heißt wiederum nicht, das nicht auch zu anderen Monaten im Jahr der Gang ins größte und tiefste Gewässer Italiens lohnend sein kann. Eine warme Außentemperatur kann zudem nicht schaden, doch wie ist im April das Wetter am Gardasee?

Gardasee im April: Wie ist das Wetter im Frühling?

Im April bekommt man am Gardasee typisches Frühlingswetter. Tagsüber wohlig warm, vor allem wenn die Sonne scheint, abends purzeln die Temperaturen und man kommt ohne Jacke nicht weit. Laut dem Portal wetter.de liegt die Maximaltemperatur am Gardasee im April bei 18,4 Grad. Die Tiefsttemperatur lässt mit 9,4 Grad aber gerade kälteempfindliche Menschen noch ordentlich bibbern. Zum beginnenden sowie ausklingenden Frühling gibt die Seite die Temperaturen am Gardasee wie folgt an:

April: 9 bis 18 beziehungsweise 7 bis 18 Grad Celsius mit 8 Regentagen (90 mm mittlerer Niederschlag)

Mai: 14 bis 23 beziehungsweise 12 bis 23 Grad Celsius mit 7 Regentagen (90 mm mittlerer Niederschlag)

Doch noch entscheidender als die Außentemperatur ist die Wassertemperatur. Wie warm oder wie kalt ist das Wasser am Gardasee im April?

Gardasee im April: Wie warm ist das Wasser?

Nach der Dürre und Trockenheit im letzten Jahr ist der Gardasee zwar wieder proppenvoll mit Wasser gefüllt, allerdings dürfte eher die Wassertemperatur für die meisten Schwimmer entscheidend sein.

Die Seite gardasee.de gibt die Wassertemperatur am Gardasee Ende März 2024 mit maximal 11 Grad, für den südlichen Gardasee dagegen minimal wärmer mit 11 Grad an. Im April beträgt die durchschnittliche Wassertemperatur am Gardasee laut wassertemperatur.org dagegen schon 14 Grad. Ob das für einen Sprung ins Wasser reicht? Zwar unterscheidet sich die optimale Temperatur zum Baden individuell, doch 14 Grad dürfte wohl den meisten Menschen zu kalt zum Baden sein.

