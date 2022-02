"Jeanny - Das fünfte Mädchen" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller und Wiederholung

Die ARD zeigte am 9.2.22 den Film "Jeanny - Das fünfte Mädchen". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Ersten: In der ARD lief im Februar "Jeanny - Das fünfte Mädchen". Wann genau war der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit dabei? Welche Handlung erwartet Sie? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Wir haben Ihnen in diesem Text alle Informationen zusammengestellt.

TV-Termin: "Jeanny - Das fünfte Mädchen" am 9.2.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Jeanny - Das fünfte Mädchen" lief am Mittwoch, 9. Februar 2022, in der ARD. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund 90 Minuten und steht als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Jeanny - Das fünfte Mädchen"

Es ist eine Serie, die eine Kleinstadt bei Wien erschaudern lässt: Seit einigen Jahren verschwinden vom einen auf den anderen Tag Mädchen wie von der Bildfläche. Bislang konnte kein Fall aufgeklärt, keine Jugendliche gerettet werden. Sie alle sind zum Zeitpunkt ihres Verschwindens zwischen 18 und 20 Jahre alt. Die Vermisstenfälle läsen natürlich auch in der Bevölkerung Unbehagen aus. Viele haben den Eindruck, dass die Polizei nicht mit voller Kraft an der Aufklärung arbeitet. Kurzerhand organisieren sich einige in einer Bürgerinitiative, um den Schutz der Jugendlichen selbst in die Hand zu nehmen.

In dieser Gesamtgemengelage sind Mädchen zwischen 18 und 20 Jahren natürlich besonders besorgt. Bei jeder Begegnung wittern sie Gefahr. Auch das Kennenlernen der Schülerin Jeanny und dem Steuerberater Johannes wirkt zunächst bedrohlich. Und doch entwickelt sich eine Liebe zwischen den beiden so ungleichen Menschen. Jeanny lässt sich komplett fallen - und muss nach einiger Zeit feststellen, das der charmante Mann an ihrer Seite sie die ganze Zeit ausspioniert hat. Sie erkennt, dass Johannes ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt.

Johannes ist es schließlich auch, der in den Fokus der Emittler gerät, als Jeannys beste Freundin Luzia verschwindet. Steckt er hinter den ganzen Vermisstenfällen? Jeanny ist verzweifelt. Sie will noch weiter an ihre große Liebe glauben, doch die Lage spitzt sich zunehmend zu.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Jeanny - Das fünfte Mädchen" im Cast

Jeanny Gruber - Theresa Riess

- Johannes Bachmann - Manuel Rubey

- Luzia Eichhorn - Laura Bilgeri

- Nicole Gruber - Ever Herzig

- Ever Herzig Kristina Eichhorn - Steffen Schroeder

- Kommissar Degner - Johann Nikolussi

Kommissarin Szabo - Zayneb Buyrac

Esther - Rina Juniku

Martin Ebner - Christian Holzmann

Frank - Martin Brambach

"Jeanny - Das fünfte Mädchen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "Jeanny - Das fünfte Mädchen" geweckt, der Mittwoch war aber schon verplant? Kein Problem: Die ARD stellt den Film auch als kostenlosen Stream in ihre Mediathek.

