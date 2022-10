Jenseits der Spree - Tommy im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 28.10.22 den Krimi "Jenseits der Spree - Tommy". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimifans, aufgepasst: Im ZDF läuft Ende Oktober "Jenseits der Spree - Tommy". Wir haben Ihnen in diesem Text alle wichtigen Infos zusammengetragen: Wann genau ist der TV-Termin? Auf welche Darsteller können Sie sich freuen? Welche Handlung erwartet Sie? Steht der Krimi auch als Stream in der Mediathek zur Verfügung?

TV-Termin: "Jenseits der Spree - Tommy" am 28.10.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Jenseits der Spree - Tommy" kommt heute am Freitag, 28. Oktober 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund eine Stunde an und steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Jenseits der Spree - Tommy"

Jasmin Leitner ist eine echte Überzeugungstäterin. Sie möchte Menschen helfen, vor allem jenen, denen es nicht gut geht, die vielleicht eine zweite Chance im Leben brauchen. Deshalb beschäftigt die 35-Jährige in ihrem integrativen Café bewusst Mitarbeiterinnen und MItarbeiter, die obdachlos sind.

Eines Tages dann der Schock: Jasmin wird erwürgt. Der Täter lässt die tote Frau an einem Baum in einem Park sitzen. Mavi und Robert übernehmen die Ermittlungen. Der erste schwere Gang führt Robert zu Tommy, Jasmins Sohn. Damit der nicht vollends untergeht, beschließt Robert, den Jungen bei sich aufzunehmen. Roberts Tochter Emmi ist eine Schulfreundin von Tommy.

Bei ihren Ermittlungen finden Mavi und Robert schnell heraus, dass Jasmin für die gute Sache auch mal Regeln Regeln sein gelassen hat. Ihre mitunter halblegalen Methoden sind Ex-Freund Mike sauer aufgestoßen. Er rückt ebenso in das Interessensfeld der Experten wie Melli, die erst vor kurzem im Café gekündigt hatte.

Mit Fortdauer der Ermittlungen stoßen Mavi und Robert immer und immer wieder auf die alles entscheidende Person zur Lösung des Rätsels: Tommy.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Jenseits der Spree - Tommy" im Cast

Robert Heffler - Jürgen Vogel

Mavi Neumann - Aybi Era

- Aybi Era Katharina Koblinski - Elisabeth Baulitz

Simon Asmus - Oleg Tikhomirov

- Charlotta Heffler - Lea Zoë Voss

Stella Heffler - Luna Jordan

Emmi Heffler - Bella Bading

Tommy Leitner - Linus Kranich

- Ulrich Schirner - Dominic Raacke

- Ariane Schirner - Nina Kronjäger

- Jasmin "Jessy" Leitner - Sinja Dieks

- Mike Bohls - Sebastian Fräsdorf

- Sebastian Fräsdorf Melli Schmidt - Anna Bachmann

"Jenseits der Spree - Tommy" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Jenseits der Spree - Tommy" möchten Sie nicht verpassen, der Freitag ist aber schon verbucht? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)