"Kalt" in der ARD: Infos zu Termin, Handlung, Darsteller und Wiederholung

Im ARD-Film "Kalt" muss eine Erzieherin mit den Folgen eines Unglücks zurechtkommen. Hier erhalten Sie die Infos rund um TV-Termin, Handlung, Darsteller, Übertragung und Wiederholung.

Als zwei Kinder bei einem Kita-Ausflug verunglücken, bricht das Leben einer Erzieherin zusammen. Sie muss nun mit den Folgen und den Schuldgefühlen umgehen. Gleichzeitig möchte sie herausfinden, was genau passiert ist. Das ist die Handlung des TV-Dramas "Kalt", das im Fernsehen in der ARD und im Stream in der Mediathek zu sehen war.

An welchem Termin lief der Film? Wer sind die Darsteller von "Kalt"? Und wo gibt es die Übertragung und die Wiederholung? Hier erhalten Sie alle Informationen.

TV-Termin: Wann lief der Film "Kalt"?

Der Sendetermin von "Kalt" war der Mittwoch, 2. November 2022. Der Film war an diesem Termin ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Handlung von "Kalt": Worum geht es im ARD-Film?

Die dramatische Handlung von "Kalt": Die erfahrene Erzieherin Kathleen Selchow (Franziska Hartmann) wandert mit Kita-Kindern durch einen Wald - als plötzlich zwei Kinder verschwunden sind. Die sofortige Suche endet mit der traurigen Erkenntnis, dass die beiden verunglückt sind.

Für die Erzieherin ist nun nichts mehr, wie es war. Sie muss mit den Schuldgefühlen leben und wird von viele Seiten angefeindet: Eltern wenden sich von der Kita ab, die Erzieherinnen gehen aufeinander los und Kathleen wird von der Leitung freigestellt. Auch auf ihre Familie hat das Unglück Auswirkungen - denn eines der verunglückten Kinder war der Freund ihres Sohns. Auch ihn wirft das Unglück damit aus der Bahn.

Unterstützung bekommt die Erzieherin von einer Anwältin, die ihr und ihrer Familie helfen möchte. Doch das ist gar nicht so einfach. Druck kommt nämlich auch von der Polizei: Eine Kommissarin nimmt Kathleen ins Kreuzverhör. Damit stellt sich die Frage, wie das Leben für die Erzieherin nun weitergehen kann.

Darsteller von "Kalt" in der ARD: Wer sind die Schauspieler in der Besetzung?

Das Buch stammt von Hans-Ullrich Krause, Regie übernahm Stephan Lacant. Und wer sind die Darsteller von "Kalt"? Hier bekommen Sie die Übersicht über die Schauspieler, die zur Besetzung gehören:

Rolle Darsteller Kathleen Selchow Franziska Hartmann Robert Selchow Bozidar Kocevski Luca Selchow Johann Barnstorf Leila Storm Anne Ratte-Polle Juhanna Deich Deniz Orta Melanie Sieten Patricia Aultitzky Miriam Krüger Svenja Hermuth Nina Rahn Luise von Finckh Daniela Jakob Judith von Radetzky Frau Kamenz Nele Rosetz Ronald Kamenz Rankin Duffy Jenny Kamenz Elli Hedda Faulwetter Marelene Kamenz Rosa Henriette Löwe Nico Sieten Milo Eisenblätter Lehrerin Gabriele Völsch Krankenschwester Lisa Flachmeyer

Wo gibt es die Übertragung von "Kalt" im TV und Stream?

Im Free-TV war der Film "Kalt" in der ARD zu sehen. Wer das Drama lieber online im Stream schauen wollte, hatte zeitgleich auf der Seite des Senders Gelegenheit dazu.

Gibt es eine Wiederholung von "Kalt" in der ARD?

Eine Wiederholung von "Kalt" lief am 3. November nachts um 0.10 Uhr im Fernsehen. Damit gibt es im TV diese beiden Sendetermine:

2. November 2022, 20.15 Uhr

3. November 2022, 00.10 Uhr

Außerdem lässt sich der Film schon seit dem 26. Oktober online in der Mediathek sehen. Dort bleibt er bis zum 2. Februar 2023 aufrufbar. (sge)