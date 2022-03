"Kitchen Impossible" 2022: Sendetermine, Sendezeit - alle Infos zu Staffel 7

"Kitchen Impossible" 2022: Vox präsentiert Staffel 7 des Kochduells mit Tim Mälzer. Sendetermine und Sendezeit - hier kommen alle Infos.

"Kitchen Impossible" 2022: Tim Mälzer bittet zum Duell. Wieder werden die Messer gewetzt, wieder geht es eins gegen eins. Schauplätze des kulinarischen Gemetzels sind diesmal nicht nur Deutschland, Österreich und die Schweiz - in Staffel 7 verschlägt es die Protagonisten auch schon mal nach Italien, Irland, Norwegen, England, Dänemark, Portugal, die Niederlande oder Albanien. "Abenteuerhungrig" überschreibt Vox das Spektakel. Sie sind herzlich zum Mitreisen eingeladen!

"Kitchen Impossible" 2022: Wann war der Start bei Vox?

Der Sender hatte den Start der neun Folgen von "Kitchen Impossible" 2022 auf den 6. Februar 2022 gelegt. Sendetermin ist seitdem wöchentlich um 20.15 Uhr.

Die Sendezeit von "Kitchen Impossible" 2022

Die Show läuft nach dem Start immer sonntags zur Prime Time um 20.15 Uhr auf Vox. Sämtliche Folgen sind schon sieben Tage vor der linearen Ausstrahlung im Premium-Bereich des Streaming-Anbieters RTL+ abrufbereit.

"Kitchen Impossible" 2022: Wie liegen die Sendetermine? Wer sind die Gegner?

Folge 1: 6.2.22 - Tim Mälzer vs. Björn Swanson

• Mälzer: Heidelberg, Pleiskirchen - Gewinner

• Swanson: Hamburg, Frankfurt am Main



Folge 2: 13.2.22 - Tim Mälzer vs. Haya Molcho

• Mälzer: Baden (Österreich), Traunkirchen (Österreich)

• Molcho: Mainz, Baiersbronn - Gewinner



Folge 3: 20.2.22 - Tim Mälzer vs. Sven Wassmer

• Mälzer: Zürich (Schweiz), Lech am Arlberg (Österreich)

• Wassmer: Endingen am Kaiserstuhl, München - Gewinner



Folge 4: 27.2.22 - Tim Mälzer vs. Viktoria Fuchs

• Mälzer: Berlin, Paris - Gewinner

• Fuchs: Wien (Österreich), Hamburg



Folge 5: 6.3.22 - Tim Mälzer vs. Alain Weissgerber

• Mälzer: Oggau am Neusiedler See (Österreich), Kildare (Irland)

• Weissgerber: Megève (Frankreich), Ascoli Piceno (Italien) - Gewinner



Folge 6: 13.3.22: Tim Mälzer vs. Cornelia Poletto

• Mälzer: Champfèr (Schweiz), Modena (Italien) - Gewinner

• Poletto: Saltstraumen (Norwegen), Berlin



Folge 7: 20.3.22 - Tim Mälzer vs. Hendrik Haase

• Mälzer: Hayingen, Berlin - Gewinner

• Haase: Tirana (Albanien), Hamburg

Folge 8: 27.3.22 - Tim Mälzer & Sepp Schellhorn vs. Felix Schellhorn, Philip Rachinger & Lukas Mraz

• Mälzer & Sepp Schellhorn: Zürich (Schweiz), Kopenhagen (Dänemark)

• Felix Schellhorn, Rachinger, Mraz: Frankfurt am Main, London (Großbritannien)



Folge 9: 3.4.22 - Best Friends-Edition: Tim Mälzer vs. Tim Raue vs. Max Strohe

• Tim Mälzer vs. Max Strohe: Nuenen (Niederlande)

• Tim Raue vs. Max Strohe: Bruneck (Italien)

• Tim Mälzer vs. Tim Raue: Porches (Portugal)

Tim Mälzer

Der Starkoch Tim Mälzer ist wie immer der Dreh- und Angelpunkt von "Kitchen Impossible".

Hier einige Eckdaten zu seiner Person:

Geburtstag: 22. Januar 1971

Geburtsort: Elmshorn (Schleswig-Holstein)

Sternzeichen: Wassermann

Größe: 1,78 m

Die Köche

Die Köche von "Kitchen Impossible" 2022 sind allesamt ausgewiesene Könner ihres Fachs.

Björn Swanson: Der Chef de Cuisine stammt aus der deutschen Hauptstadt. 2019 wurde er zum Berliner Meisterkoch gekürt.

Der Chef de Cuisine stammt aus der deutschen Hauptstadt. 2019 wurde er zum Berliner Meisterkoch gekürt. Haya Molcho stammt aus Israel. Die Frau des berühmten Pantomimen Samy Molcho hat erst spät ihre Liebe zum Kochen entdeckt.

Sven Wassmer: Der Schweizer hat schon mehrere Michelinsterne erhalten.

Victoria Fuchs hat mit Stars wie Douce Steiner (Salzburg) und Ali Güngörmüş (Hamburg) zusammengearbeitet.

Alain Weissgerber hat sein eigenes Restaurant, das tauenknobel in Österreich.

hat sein eigenes Restaurant, das tauenknobel in Österreich. Cornelia Poletto: Die 50-jährige Restaurantbesitzerin ist nicht nur am Herd, sondern auch als Unternehmerin, Fernsehmoderatorin und Buchautorin tätig.

Hendrik Haase ist ein echtes Multitalent: Kulinaristiker, Kommunikationsdesigner, kreativer Unternehmensberater, Künstler, Autor, Blogger

Felix Schellhorn ist im familieneigenen Seehof Goldegg als Koch tätig. Außerdem studiert er in Wien Angewandte Kunst.

ist im familieneigenen Seehof Goldegg als Koch tätig. Außerdem studiert er in Wien Angewandte Kunst. Philip Rachinger: Der österreichische Haubenkoch ist Mitinhaber des Mühltalhofs, dem familieneigenen Hotel- und Gastronomiebetrieb.

Lukas Mraz hat es in den Genen: Sein Urgroßvater betrieb ein Wiener Kaffeehaus, sein Großvater ein Beisl, sein Vater führte sein eigenes Restaurant.

Tim Raue wurde in Berlin-Kreuzberg groß und hat schon zahlreiche Auszeichnungen abgeräumt - 2007 einen Michelinstern und 2012 zwei weitere.

wurde in Berlin-Kreuzberg groß und hat schon zahlreiche Auszeichnungen abgeräumt - 2007 einen Michelinstern und 2012 zwei weitere. Max Strohe arbeitete nach seiner Ausbildung zunächst in einem Seniorenheim, danach in einem Hotel auf Kreta.

Übertragung und Wiederholung

Seit Sonntag, 6. Februar 2022, wird die Übertragung und Wiederholung von "Kitchen Impossible" 2022 im TV oder Stream auf Vox zu sehen sein. Mit einem kostenpflichtigen Account (4,99 Euro pro Monat) ist sie bereits eine Woche früher beim Streamingdienst RTL+ abrufbar.