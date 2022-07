Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 7.7.22 den Krimi "Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Ersten: Die ARD strahlt im Juli "Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten" aus. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit dabei? Wie ist die Handlung? Steht der Film auch als kostenloser Stream in der Mediathek? In diesem Text erfahren Sie es.

TV-Termin: "Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten" läuft am Donnerstag, 7. Juli 2022, in der ARD. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Episode dauert rund anderthalb Stunden an und steht als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film"Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten"

Was für eine grauenhafte Tat: Inmitten der Markthalle von Saint-Malo sticht Lucille ihre Schwester Blanche Trouin nieder. Die überaus erfolgreiche Spitzengastronomin erliegt ihren Verletzungen. Kommissar Dupin ist zufällig Zeuge der Tat geworden. Nach kurzer Flucht kann er Lucille stellen und verhaften. Die Täterin verweigert jede Aussage.

Für Dupin beginnt ein komplizierter Fall. Schnell stellt er fest, dass alles anders sein muss als es zunächst aussieht. Möglicherweise gibt es Dinge, die Lucille entlasten könnten. Doch dafür müsste die kooperieren, was sie nicht tut. Seltsam verhält sich auch Blanches Mann Kilian, der scheinbar gar nicht so traurig zu sein scheint.

Dupin erkennt, dass er sich in einem Netzwerk aus Schweigen, Intrigen und Geheimniskrämerei wiederfindet. Wird es ihm gelingen, Licht in Dunkel zu bringen? Die Zeit läuft ihm davon.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten" im Cast

Georges Dupin - Pasquale Aleardi

- Kadeg - Jan Georg Schütte

Nolwenn - Franziska Wulf

Lucille Trouin - Nadja Becker

- Francine - Hedi Kriegeskotte

Henri Trouin - Peter Franke

- Peter Franke Charles Braz - Thomas Niehaus

Richard Walig - Michael Kausch

- Blanche Trouin - Franziska Junge

- Kilian Morel - Max Koch

- Max Koch Zoe - Bettina Burchard

Michel - Till Wonka

"Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Kommissar Dupin - Bretonische Spezialitäten" ist genau das, was Sie sehen wollen - aber eben nicht am Donnerstag? Kein Problem: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

