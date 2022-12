"Last X-Mas" auf RTL+: Alle Infos zu Handlung, Übertragung und Wiederholung

Passend zur Vorweihnachtszeit läuft bei RTL+ die Adventskalender-Serie "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe". Hier finden Sie alle Infos zu dem neuen Format inklusive Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Jeden Tag ein neues Türchen: Die neue RTL+-Serie "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe" ist die erste deutschsprachige Adventskalenderserie überhaupt. In 24 neuen Folgen zeigt die tägliche Sendung Romantic-Comedy-Momente und stimmt in die Zeit voller Feel-Good-Atmosphäre ein.

Vom 1. bis 24. Dezember können Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream jeden Tag eine neue Folge ansehen und zusammen mit der Hauptdarstellerin Nathalie die Tage bis Weihnachten zählen.

Sie möchten mehr zur Kalender-Serie erfahren? In diesem Artikel erhalten Sie alle relevanten Infos rund um "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe". Was ist die Handlung des Formats? Wie läuft die Übertragung im Stream ab und gibt es eine Wiederholung?

Handlung: Worum geht es bei "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe"?

Nathalie (Paula Kalenberg) erlebt am 1. Dezember einen traurigen Schlag: Ihr Verlobter (Tobias van Dieken) hat sie verlassen - und das auch noch so kurz vor Weihnachten. Ihrer Familie wird sie das niemals sagen können, denn gerade ihr kranker Opa Heinz (Achim Wolff) hatte sich so gefreut, ihren Mann fürs Leben endlich einmal kennenzulernen. Für Nathalie bedeutet das: Sie braucht so schnell wie möglich einen neuen Verlobten - ob ein Bekannter aus ihrer Vergangenheit oder ein neuer Kerl von Tinder. Auf ihrer ganz persönlichen Liebesmission wird sie mit der Frage konfrontiert: Reichen 24 Tage, um die Liebe des Lebens zu finden?

"Last X-Mas": Übertragung im Stream bei RTL+

Beim RTL+-Adventskalender können Zuschauerinnen und Zuschauer vom 1. bis zum 24. Dezember 2022 jeden Tag ein neues Türchen öffnen und damit jeden Tag eine neue Folge von Nathalies Liebes-Geschichte ansehen. Die Episoden dauern zwischen 8 und 12 Minuten und sind auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Nur das Finale an Heiligabend ist länger und geht knapp 30 Minuten.

Um die Dienste von RTL+ nutzen zu können, wird ein gebührenpflichtiges Abonnement benötigt. Dieses kostet in der günstigsten Version 4,99 € pro Monat. Die ersten sechs Monate kostet das größere Abo monatlich 9,99 €, danach werden es 12,99 € im Monat. Es bietet Nutzerinnen und Nutzern zusätzlich Werbefreiheit und Streams in Originalfassung. Für Neukunden gibt es zudem die Möglichkeit, von einem kostenlosen Probemonat Gebrauch zu machen.

Besetzung: Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind Teil von "Last X-Mas"

Neben der Hauptrolle Nathalie, gespielt von Paula Kalenberg, sind unter anderem folgende Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast von "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe":

Tobias van Dieken

Victoria Trauttmansdorff

Ulrich Gebauer

Taneshia Abt

Tomer Lev Tov

Achim Wolff

Der Stab der Serie ist:

Headautor: Richard Kropf ("Kleo", "Das Wichtigste im Leben", "4 Blocks")

("Kleo", "Das Wichtigste im Leben", "4 Blocks") Firma: Candy Shop GmbH

Auftrag: RTL+

Produziert von: Bantry Bay Productions GmbH

Gibt es eine Wiederholung von "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe"?

Eine lineare Wiederholung von "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe" wird es vermutlich nicht geben. Allerdings können sich Zuschauerinnen und Zuschauer die Weihnachtskalender-Serie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch über den Streaming-Dienst RTL+ anschauen. Auch für den späteren Abruf der Folgen wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt.