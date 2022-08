"Lego Masters" 2022, Staffel 4: Start, Sendetermine und Sendezeit

"Lego Masters" 2022 geht in die vierte Runde. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Sendetermine und Sendezeit von Staffel 4.

Lego war schon früher ein Dauerbrenner in den Spielzimmern dieses Landes. Doch mittlerweile sind diejenigen, die mit Lego großgeworden sind, größtenteils erwachsen. An ihrer Faszination für die Bausteine mit dem cleveren Stecksystem scheint das aber wenig geändert zu haben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass eine Wettkampfshow, in der Erwachsene im Lego-Bauen gegeneinander antreten, Jahr für Jahr so hohe Zuschauerzahlen erreicht, dass immer mehr Staffeln produziert werden?

Auch dieses Jahr gibt es für Jung (und natürlich Alt) eine Fortsetzung der "Lego Masters". Wir sagen Ihnen, wann die diesjährige Staffel startet, wann die Sendetermine sind und um wie viel Uhr Sie es sich vor dem Fernseher gemütlich machen können, wenn sie die Sendung sehen möchten.

"Lego Masters" 2022: Start von Staffel 4

Fans des Formats müssen immer wieder ein ganzes Jahr lang warten, bis die "Lego Masters" zurück sind. Zumindes für dieses Jahr ist das Warten allerdings vorbei. Staffel 4 des Lego-Wettkampfes läuft seit dem 12. August. Aktuell erscheinen die neuen Folgen einmal pro Woche.

Staffel 4: Sendetermine der "Lego Masters" 2022

Die "Lego Masters" 2022 werden wieder im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt, insgesamt gibt es sechs Folgen. Hier sehen Sie die Termine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 12. August 2022

Folge 2: Freitag, 19. August 2022

Folge 3: Freitag, 26. August 2022

Folge 4: Freitag, 02. September 2022

Folge 5: Freitag, 09. September 2022

Folge 6: Freitag, 16. September 2022

Falls es Programmänderungen gibt, oder die Sendung eine Woche pausiert passen wir die Übersicht an.

Sendezeit der "Lego Masters" 2022

Dass man nicht mehr warten muss bis man Kinder hat, um als Erwachsener wieder mit Lego zu spielen, ist mittlerweile eine anerkannte Tatsache. Wie verbreitet die Lust am Bauen und wie stark die Faszination mit den Bausteinen wirklich ist, hat sich allerdings erst in den letzten Jahren gezeigt. Denn dass Sendungen wie die "Lego Masters" 2022 ein großes Publikum unter Erwachsenen findet, war so nicht abzusehen.

Das spiegelt sich auch in der Sendezeit der "Lego Masters" 2022. Denn die Sendung wird dieses Jahr an allen Terminen um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Da alle Termine auf einen Freitag und damit einen Schultag fallen, deutet das doch klar darauf hin, dass die Sendung hauptsächlich von Erwachsenen gesehen wird. Denn kleine Kinder, die eigentliche Zielgruppe der Spielzeug-Bausteine, sind spätestens zur Hälfte der Sendung im Bett.

Der Moderator der "Lego Masters" 2022

Präsentiert wird den Zuschauern das Baustein-Spektakel wieder von "Lego Masters" 2022-Moderator Daniel Hartwich. Das RTL-Urgestein begleitete die Zuschauer schon in der Vergangenheit durch den Wettkampf zwischen den Lego-Bauern. Auch dieses Mal ist er es, der am Ende der Sendung dem verbleibenden Team sagt, dass sie sich den Lego Masters-Pokal verdient haben.

Die Brickmaster René Hoffmeister bei den "Lego Masters" 2022

Wie in den vergangenen Jahren treten in den einzelnen Folgen verschiedene Teams gegeneinander an. Am Ende der Sendung entscheiden dann die Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes und ein ausgewiesener Lego-Experte, der Brickmaster René Hoffmeister, darüber, welches Team ausscheidet. Aufgrund der gemeinsamen Expertise, bestehend aus dem Know-How des Lego-Designteams und dem von Deutschlands einzigem "LEGO Certified Professional" bleiben keine Zweifel an der Richtigkeit der Juryentscheidung.

"Lego Masters" 2022: Das sind die Kandidaten

Jedes Jahr treten wieder neue Teams bei den "Lego Masters" 2022 an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Kandidaten sind dabei meistens vollkommen verschieden. Ob Grafikdesigner oder Supermarktleiter, ob jung oder alt, alles ist vertreten. Doch eines haben die "Lego Masters" 2022 Kandidaten und Teams gemeinsam: Ihre Leidenschaft für die dänischen Bausteine. Um ihr Geschick mit den Legosteinen unter Beweis zu stellen, treten sie als Team zu zweit an, um am Ende mit dem Pokal nach Hause zu gehen. Das sind die Kandidaten:

Jule (42) und Anne (37)

Luis (19) und Ben (21)

Christoph (32) und Thomas (41)

Alex (32) und Basti (38)

Jörg (55) und Dirk (56)

Zypper (59) und Sven (38)

Steffen (40) und Maik (42)

Nadine (32) und Daniel (33)

Die Übertragung der "Lego Masters" 2022

Für alle Familien, die die Sendung mit ihren Kindern sehen wollen, und für alle im Inneren kindgebliebenen, die die Faszination mit Lego nie losgelassen hat, sind die "Lego Masters" 2022 ein Must-see.