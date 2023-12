"Last One Laughing"-Weihnachtsspecial 2023: Start, Besetzung und alle Infos

Das Weihnachtsspecial zu "LOL: Last One Laughing" ist zu Weihnachten 2023 auf Prime Video verfügbar. Infos rund um Start, Besetzung und Regeln finden Sie hier.

Seit 2021 produziert der Streaming-Anbieter Amazon Prime Video die erfolgreiche Comedy-Sendung "LOL: Last One Laughing". Jetzt soll auch ein Weihneichtsspecial von "LOL" an den Feiertagen für Unterhaltung sorgen. Informationen rund um den Start, die Besetzung und den neuen Regeln finden Sie hier.

Die erste Staffel der Comedy-Serie erschien am dem 1. April 2021 und erhielt eine starke Bewertung von 4,5/5 Sternen auf Prime Video. Basierend auf diesem Erfolg, folgte eine zweite Staffel im Oktober desselben Jahres, eine dritte im April 2022 und eine vierte im April 2023. Eine fünfte Staffel wurde für Ostern 2024 angekündigt.

Doch bevor diese 2024 erscheint, können Fans das Warten mit dem ersten Weihnachtsspecial von "LOL" verkürzen. Hier gibt es alle Infos rund um den Start, die Besetzung und die neuen Regeln zum Special.

"LOL: Last One Laughing" Weihnachtsspecial: Start auf Amazon Prime Video

Auf Instagram hat der Streaminganbieter Amazon Prime Video das Weihnachtsspecial von "LOL: Last One Laughing" angekündigt. Im Video ist Gastgeber Michael Bully Herbig zu sehen, der kurz die Kandidaten im Weihnachtsspecial vorstellt. Einen genauen Start-Termin gibt es auch: Der festliche Ableger des Erfolgsformats läuft ab dem 22. Dezember, also zwei Tage vor Heiligabend, auf Amazon Prime Video. Damit steht humorvollen Feiertagen nichts im Weg.

Produziert wird das "LOL: Last One Laughing - XMAS Special" von Constantin Entertainment für Prime Video mit Otto Steiner und Laura Steiner als Produzenten der Show.

Besetzung beim "LOL"-Weihnachtsspecial: Kandidaten in der Spezialausgabe

Auch im Weihnachtsspecial von "LOL: Last One Laughing" treten wieder mehrere hochkarätige Comedians gegeneinander an bzw. versuchen nicht über die anderen Mitstreiter zu lachen. Neben Gastgeber Bully Herbig sind in der Spezialausgabe mehrere bekannte, aber auch neue Promis mit dabei:

Anke Engelke

Bastian Pastewka

Carolin Kebekus

Teddy Teclebrhan

Martina Hill

Kurt Krömer

Michelle Hunziker

Rick Kavanian

"LOL" 2023: Neue Regel im Weihnachtsspecial von "Last One Laughing"

Das Konzept von "LOL: Last One Laughing" ist folgendermaßen aufgebaut: Um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für eine guten Zweck zu gewinnen, treten verschiedene Comedians gegen einander an. Sie präsentieren sich innerhalb von sechs Stunden gegenseitig kurze Auftritte und Sketches - wer zweimal lacht oder grinst, scheidet aus. Wer am längsten ernst bleiben kann und nicht lacht gewinnt am Ende.

Neue Regeln, altes Spiel - Eine kleine Änderung dieses Konzepts haben sich die Macher der Show für das Weihnachtsspecial ausgedacht. So viel ist klar: Die Teilnehmer müssen weiter ihr Lachen in Grenzen halten, während sie versuchen, die Konkurrenz zum Lachen zu bringen. Anders als regulär, treten die acht LOL-Stars nun jedoch in Zweierteams an.

Davon abgesehen haben die Kandidaten im "LOL Weihnachtsspecial" auch nur drei statt sechs Stunden Zeit, um ihren Gegnern das Lachen zu lehren. Das Gewinnerteam erhält den LOL-XMAS-Pokal und ein Preisgeld von 50.000 Euro, welches für einen guten Zweck gespendet wird.

Die acht Kandidaten haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Diese bilden die folgenden vier Teams:

Team 1: Anke Engelke & Bastian Pastewka

& Team 2: Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan

& Teddy Team 3: Martina Hill & Kurt Krömer

& Team 4: Michelle Hunziker & Rick Kavanian

"LOL: Last One Laughing - Weihnachtsspecial": Stream bei Amazon Prime Video

Das Weihnachtsspecial der Comedyserie "LOL: Last one laughing" läuft wie gewohnt bei Amazon Prime Video. Doch was kostet ein Abo beim Streamingdienst von Amazon? Die aktuellen Preise im Überblick:

Monatsabo : 8,99 Euro/Monat

: 8,99 Euro/Monat Jahresabo: 89,90 Euro/Jahr

"LOL: Last One Laughing - Weihnachtsspecial": Trailer

Auch einen offiziellen Trailer zum "LOL: Last One Laughing - Weihnachtsspecial" von Amazon Prime gibt es bereits. Hier finden Sie den aktuellen Trailer für den Start am 22. Dezember 2023: