Kommt Staffel 4 von "Lost in Space" auf Netflix?

Kommt eine Staffel 4 von "Lost in Space"? Oder wurde die Serie abgesetzt? Hier finden Sie die Informationen.

"Lost in Space" endete mit einem schönen Happyend in Staffel 3. Doch ein paar Fragen blieben noch unbeantwortet. Es wird auch keine Antworten in einer Staffel 4 geben. Die Serie ist mit drei Staffeln nämlich abgeschlossen. Hier haben wir die Infos für Sie zusammengefasst.

"Lost in Space", Staffel 4: Serie wurde abgesetzt

Ganze drei erfolgreiche Staffeln hat "Lost in Space" auf Netflix schon hinter sich. Die letzte Staffel endete mit einem wohlverdienten Happyend für Familie Robinson, die sich in all den Jahren stets mit Abenteuern und Problemen auseinandersetzen mussten. Zum Ende hin waren alle Familienmitglieder wieder vereint und bereit, sich einer neuen Welt zu stellen. Doch das werden wir nicht mehr erfahren, denn Staffel 3 soll die letzte sein.

Bereits im März 2020 gab die Streaming-Plattform Netflix bekannt, dass es keine Staffel 4 von "Lost in Space" geben wird. Und das soll wohl schon von Anfang an so geplant gewesen sein, wie der Produzent und Showrunner Zack Estrin erwähnte. Laut ihm sollte die Serie generell nur eine Laufzeit von drei Jahren erhalten: "Wir haben diese besondere Geschichte der Robinsons von Anfang an als Trilogie gesehen – ein dreiteiliges episches Familienabenteuer mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende."

Und so geht nach drei Staffeln die beliebte Netflix-Serie "Lost in Space" zu Ende. Insgesamt fünf Jahre machten die Dreharbeiten der Serie aus, die Darsteller wuchsen sich über diese Zeit gegenseitig immer mehr ans Herz. Daher heißt es nicht nur für Fans, sondern auch für die Schauspieler nun, schweren Herzens Abschied zu nehmen.

Mina Sundwall, die Penny Robinson spielt, sagte, sie fühle sich bittersüß: "Bitter, weil es vorbei ist, aber süß wegen der Art und Weise, wie es endet." Und Toby Stephens, der Darsteller von John, fügte hinzu, dass das die Serie zu etwas wird, das alle vermissen werden.

Ungeklärte Fragen in Staffel 3

Warum wurden die Roboter von den ausgestorbenen Aliens erschaffen?

Wie konnte Dr. Smith überleben?

Warum gab es eine Verbindung zwischen dem guten Roboter und Will Robinson?

Darum ging es in der Serie

Die insgesamt drei Staffeln von "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten" beschäftigten sich mit der Familie Robinson, die zur Neubesiedlung im Sonnensystem "Alpha Centauri" unterwegs sind, da die Erde immer unbewohnbarer wird. Doch auf ihrem Weg dorthin wird das Raumschiff, mit dem die Familie reist, von außerirdischen Robotern angegriffen. Doch daraufhin gelangt das Schiff der Robinsons in ein Wurmloch und verschwindet im großen, weiten All, bis sie schließlich auf einem fremden Planeten stranden. Auf ihrer Reise durch das All erlebt die Familie zahlreiche Abenteuer, großes Chaos und weiteres.

Diese Erlebnisse ziehen sich über insgesamt drei Staffeln, die Familie wird immer von den Robotern begleitet, später kommen noch Aliens hinzu. Eines Tages verstreut sich die gesamte Familie und muss erst wieder zueinander finden, bevor sie sich ihrer Außenwelt stellen können.