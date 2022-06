Ein Toter und fünf Verletzte nach Messerangriff in Geflüchtetenunterkunft

Messer-Attacke am Bodensee

vor 20 Min.

Ein Toter und fünf Verletzte: Das ist die Bilanz einer Messerattacke in einer Geflüchtetenunterkunft. Das Motiv des Täters ist noch unbekannt.

Bei einer Messer-Attacke in einer Geflüchtetenunterkunft am Bodensee ist ein Mann getötet worden. Fünf weitere wurden verletzt. Warum der 31-Jährige auf Mitbewohner losging, will jetzt die Polizei klären.

Von Isabel Fisch