Kendall Jenner: Bin emotional gerade müde

Jenner thematisiert seit Jahren ihre mentale Gesundheit. Für ihr neuestes Interview mit der "Vogue" wollte sie sich nicht glücklich präsentieren, wenn sie sich gerade nicht so fühlt, sagt sie.

Model Kendall Jenner sieht sich aktuell in einem emotionalen Tief. "Ich bin trauriger als sonst", erzählte die 28-Jährige der Mode-Zeitschrift "Vogue". "Ich bin deutlich angespannter als sonst." Die vergangenen zwei Monate seien für sie "hart" gewesen: "Ich war zuletzt nicht mehr ich selbst, und meine Freunde sehen das."

Auch für das Interview habe sich nicht präsentieren wollen, "als ob alles perfekt wäre", erklärte Jenner. "So ist das Leben - ich werde immer zwischen diesen Gefühlen hin- und hergerissen sein." Kim Kardashians jüngere Schwester, die im November 29 wird, glaubt hinter ihren aktuellen Emotionen auch einen möglichen größeren Sinn zu erkennen: "Ich bin emotional so müde, aber ich denke, das ist gut so", sagte sie. "Es ist fast so, als würde ich etwas für meine 30er aufräumen. Das ist meine Theorie."

Jenner thematisiert seit Jahren ihre mentale Gesundheit und spricht offen über ihre Angststörung und gelegentliche Panikattacken.

(dpa)