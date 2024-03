Musikshow

Peter Maffay als Gast: "Sing meinen Song" startet im April

Mehrere Musikstars treffen sich und spielen die Songs der jeweils anderen in ihrer ganz eigenen Art. So simpel, so erfolgreich das Konzept. Ende April geht es weiter. Wer ist dieses Mal dabei?

Fans der erfolgreichen Musikshow " Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" müssen nicht mehr allzu lange auf neue Folgen warten: Die acht Folgen der bereits elften Staffel werden ab dem 23. April immer dienstags (20.15 Uhr) ausgestrahlt, wie der Sender Vox am Dienstag mitteilte. Gastgeber in einer traumhaften Villa bei Kapstadt ist erneut Popmusiker Johannes Oerding (42, "An guten Tagen"). Das Konzept ist simpel: Mehrere Musikstars treffen sich in entspannter Runde und spielen die Songs der jeweils anderen in ihrer ganz eigenen Art. Dadurch verschwimmen Genres wie Rock, Schlager oder Metal. Mit dabei sind diesmal Juli-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Broilers-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Songwriter Tim Bendzko. Als Premiere wird in diesem Jahr erstmals als besonderer Gast Peter Maffay für einen Abend dabei sein. ""Sing meinen Song" bedeutet für mich ganz viel Inspiration. Ich gehe immer mit viel, viel mehr als ich gekommen bin", sagte Gastgeber Oerding in einer Pressemitteilung. Das Musikformat feierte vor zehn Jahren seine Premiere und wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. (dpa)

