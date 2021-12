Diese Weihnachtsfilme sind 2021 neu auf Netflix

2021 gibt es neue Weihnachtsfilme auf Netflix. Hier finden Sie eine Übersicht mit Infos dazu, was Sie bei den Filmen erwartet.

Auch in diesem Jahr gibt es pünktlich und passend zur Weihnachtszeit wieder einige neue Weihnachtsfilme beim Streaming-Dienst Netflix. Wie jedes Jahr werden einige Romanzen, Komödien oder Kinderfilme zum Ansehen zur Verfügung gestellt, um so richtig in Weihnachtstimmung zu kommen.

Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen die Filme vor, die Sie zu Weihnachten 2021 erwarten.

Diese Weihnachtsfilme gibt es 2021 neu bei Netflix

Wir haben eine Liste mit allen 2021 neu bei Netflix erscheinenden Weihnachtsfilmen für Sie erstellt. Sortiert ist das Ganze nach Datum der Erscheinung. Eine kleine Zusammenfassung, worum es in den einzelnen Liebesfilmen gehen wird, haben wir ebenfalls für Sie hinzugefügt.

"The Claus Family" ab dem 1. November 2021

Als sein Großvater (Jan Decleir) plötzlich krank wird, liegt es an Weihnachtshasser Jules, das diesjährige Weihnachten zu retten. Denn: Er entstammt einer magischen Familie.

"A Naija Christmas" ab dem 1. November 2021

Drei Söhne wollen zu diesem Weihnachten unbedingt alle eine Frau mit nach Hause bringen, wie ihre Mutter es sich gewünscht hat. Die hat inzwischen jedoch ganz andere Pläne für das Fest der Liebe, das so schnell keiner vergessen soll.

"My Dad's Christmas Date" ab dem 1. November 2021

Jules (Olivia-Mai Barrett) und ihr Vater kommen eher nicht so gut miteinander klar. Seit dem Tod seiner Frau gab es für David (Jeremy Piven) niemanden mehr an seiner Seite. Jules beschließt nun, das zu ändern.

"Wie man Weihnachten verhunzt" ab dem 1. November 2021

Tumi hat es geschafft und die Weihnachts-Hochzeit ihrer geliebten Schwester komplett zerstört. Jetzt will sie alles wieder gut machen.

"Love Hard" ab dem 5. November 2021

Natalie (Nina Dobrev) reist für die große Liebe, die sie per App gefunden hat, durch das ganze Land - nur um herauszufinden, dass Tag (Darren Barnet) gar nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat.

"Father Christmas is Back" ab dem 7. November 2021

Vier Schwestern kommen zu Weihnachten zusammen und könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Ausgerechnet von ihrem Vater, der sie vor Jahren im Stich gelassen hat, müssen sie sich schließlich eine Lektion anhören.

"Snowbound for Christmas" ab dem 15. November 2021

Eine Marketing-Expertin und ihr Chef werden durch einen Schneesturm in einem Hotel eingesperrt, wo sie die Zeit nutzen, sich intensiver kennen zu lernen.

"Christmas Flow" ab dem 17. November 2021

Ein berühmter Rapper und eine Journalistin - die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Kann ihre Liebe da überhaupt eine Chance haben?

"Prinzessinnentausch 3" ab dem 18. November 2021

Stacy braucht Hilfe von ihrer Cousine Fiona, als ein unbezahlbares Relikt gestohlen wird. Und da Weihnachten nicht ohne Romantik kommt, taucht auch noch ein mysteriöser Mann auf. Ob dieser Fionas Herz zum Schmelzen bringen wird?

"Blown Away: Christmas" ab dem 19. November 2021

Eine Reality-Show, bei der fünf Künstler in einer Glasbläserei um die Wette werkeln. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro.

"Waffel + Mochis Weihnachtsfest" ab dem 23. November 2021

Kinderfilm, bei dem es um den Sinn von Weihnachten geht. Waffel sagt, es dreht sich alles um das Essen, doch als die beiden unerwartete Gäste erwarten, gibt es ein Problem: Es ist nichts zu essen im Haus.

"Robin Robin" ab dem 24. November 2021

Hierbei handelt es sich um einen Kinder-Kurzfilm über einen kleinen Vogel, der denkt, er sei eine Maus.

"Castle for Christmas" ab dem 26. November 2021

Star-Autorin Sophie Brown (Brooke Shields) will sich ein kleines Schloss kaufen, nur für sich allein. Doch der grantige Schlossbesitzer Duke Myles (Cary Elwes) weigert sich, an Ausländer zu verkaufen. Auf der Suche nach einem Kompromiss entdecken die beiden noch etwas ganz anderes...

"Single all the Way" ab dem 2. Dezember 2021

Peter (Michael Urie) ist nun schon seit Jahren Single und möchte seiner Familie vorspielen, mit seinem besten Kumpel Nick (Philemon Chambers) zusammen zu sein. Doch seine Mutter will ihn mit Trainer James (Luke Macfarlane) verkuppeln.

"Shaun das Schaf: Weihnachts-Special" ab dem 3. Dezember 2021

"Shaun das Schaf" ist eine animierte Kinderserie aus Großbritannien. In diesem Weihnachtsspecial erlebt Shaun ein neues Abenteuer.

"The Great British Baking Show: Staffel 4" ab dem 3. Dezember 2021

Einige Kandidaten backen wieder ganz besondere Kuchen, Torten und andere Meisterwerke für die Jury, passend zum Thema Weihnachten.

"David and the Elves" ab dem 6. Dezember 2021

Nach ihrem Umzug in eine große Stadt scheinen Davids Eltern total vergessen zu haben, wie man Weihnachten eigentlich feiert. Deshalb begibt der Junge sich gemeinsam mit einem von Santas abtrünnigen Elfen auf ein Abenteuer in die Berge, zu seinen Großeltern.

"Sternenstreif" ab dem 14. Dezember 2021

Als Superheldin Sternenstreif rettet die achtjährige Zoey jeden Tag etwas oder jemanden.

"A California Christmas: City Lights" ab dem 16. Dezember 2021

Eigentlich schweben Callie (Lorynn York) und Joseph (Josh Swickard) auf Wolke sieben, doch als familiäre Verpflichtungen erfüllt werden müssen, sieht das Paar sich vor einigen Herausforderungen, die alles ändern könnten.

"Grumpy Christmas" ab dem 22. Dezember 2021

Don Servando und seine Familie fahren ans Meer, um Weihnachten mit der Tante zu verbringen. Aber die ist eine Frau, die an der Position des Familienvaters als Oberhaupt rüttelt. Deshalb will er unbedingt beweisen, dass sie eine schreckliche Person ist.

"1000 Miles from Christmas" ab dem 24. Dezember 2021

Eine Liebesgeschichte besonderer Art: Ein Mann über 30 hasst Weihnachten, wird aber von seinem Boss dazu verdonnert, ausgerechnet diese Zeit des Jahres in einer weihnachtsfrohen Kleinstadt zu verbringen, mit einer besonders engagierten Frau...