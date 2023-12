Sechs Verletzte bei Explosion in Wohnhaus in Essen

In einem Mehrfamilienhaus in Essen kommt es zu einer Explosion und es brennt. "Die Straße gleicht einem Trümmerfeld, alles ist voller Schutt und Glasscherben", sagt der Feuerwehrsprecher.

Bei einer Explosion und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Ein Mensch sei aus dem Fenster gesprungen, um sich zu retten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag die Person schwer verletzt auf der Straße. Sie wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen fünf Verletzten wurden zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

"Die Straße gleicht einem Trümmerfeld, alles ist voller Schutt und Glasscherben", sagte der Feuerwehrsprecher. Die Ursache für die Explosion im Stadtteil Steele sei noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge passierte der Vorfall in einer Wohnung im Erdgeschoss. Von dort breitete sich das Feuer auf die restlichen Wohnungen im Gebäude aus. Das Haus sowie ein Nachbargebäude wurden beschädigt.

(dpa)