"Only Murders in the Building", Staffel 4: Start, Handlung, Besetzung und alle Infos

Staffel 4 von "Only Murders in the Building" ist offiziell bestätigt. Alle Infos zur Serie rund um Start, Besetzung, Handlung und Trailer finden Sie hier.

Die beliebte Krimi- und Comedy-Serie "Only Murders in the Building" wird in die 4. Staffel gehen. Die Fortsetzung wurde vom Streaminganbieter Hulu angekündigt, kurz nachdem das Finale der dritten Staffel veröffentlicht wurde. Die Originalbesetzung, bestehend aus Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez, wird erneut in der kommenden Staffel zu sehen sein.

Wenn Sie sich fragen, wann die vierte Staffel von "Only Murders in the Building" startet, welche Handlung sie haben wird und wo Sie die neuen Folgen sehen können, finden Sie alle Informationen dazu in diesem Artikel. Außerdem haben wir Infos zum Trailer von Staffel 4.

"Only Murders in the Building": Start von Staffel 4

Die Dreharbeiten für Staffel 4 haben noch nicht begonnen. Die dritte Staffel von "Only Murders in the Building" startete am 8. August auf Disney+ und Hulu. Das Finale dieser Staffel ist seit dem 3. Oktober dort verfügbar. Die Serie hat sich als recht erfolgreich erwiesen und ist immer noch die am meisten gesehene Original-Comedy-Serie auf dem amerikanischen Sender Hulu, wie die Zeitschrift Variety berichtet.

Angesichts des Erfolgs hat eine Ankündigung für eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten lassen. Tatsächlich wurde "Only Murders in the Building" am selben Tag, an dem das Finale der dritten Staffel veröffentlicht wurde, um eine vierte Staffel verlängert. Dies wurde auf den offiziellen Social-Media Kanälen zur Serie geteilt.

Obwohl ein fester Starttermin für diese vierte Staffel bislang nicht bekannt ist, können Fans von einem Start im Jahr 2024 ausgehen. Seitdem die Serie im August 2021 ihr Debüt feierte, folgte jährlich im Spätsommer oder Herbst eine neue Staffel. Wenn die Produzenten diesen Zeitplan beibehalten, dann könnte bereits im Sommer 2024 mit der vierten Staffel von "Only Murders in the Building" zu rechnen sein.

Es gilt jedoch zu beachten, dass die US-Produktionen aufgrund des anhaltenden Streiks der Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) derzeit weitgehend zum Stillstand gekommen sind. Infolgedessen ist es möglich, dass sich die Veröffentlichung der vierten Staffel bis Anfang 2025 verzögert.

Staffel 4 von "Only Murders in the Building" im Stream sehen

Wie bereits die ersten drei Staffeln wird auch die vierte Staffel in Deutschland auf Disney+ im Stream zu sehen sein. Im US-amerikanischen Raum läuft die Serie beim Straminganbieter Hulu.

Ab 8,99 Euro im Monat (Stand Oktober 2023) können Sie die ersten drei Staffeln von "Only Murders in the Building" auf Disney+ sehen. Auf dem Streamingdienst finden Sie vorwiegend Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Folgen von "Only Murders in the Building" Staffel 4

Zu dem Umfang der Folgen von Staffel 4 gibt es bislang keine Angaben. Es ist aber davon auszugehen, dass mit der vierten Staffel insgesamt zehn neue Episoden wöchentlich erscheinen werden. So war es auch bei jeder der vorherigen drei Staffeln von "Only Murders in the Building".

Besetzung von "Only Murders in the Building" in Staffel 4: Schauspieler im Cast

Während Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short feste Hauptdarsteller sind, ohne die "Only Murders in the Building" kaum denkbar ist, wechseln die Gaststars regelmäßig. Prominente Schauspieler wie Jane Lynch, Sting und Cara Delevigne haben bereits an der Serie teilgenommen. In Staffel 3 gaben sich sogar Paul Rudd und die Oscar-Preisträgerin Meryl Streep die Ehre als Gast im Arconia Hotel zu sein.

Wahrscheinlich ist, dass Figuren wie Howard (Michael Cyril Creighton) und Uma (Jackie Hoffman) als Bewohner des "Arconia" zurückkehren werden. Aufgrund der Entwicklung der Handlung wird die Schauspielerin Jane Lynch ("Sazz") eine größere Rolle durch Rückblenden spielen. Die Ankündigung von Joy lässt auch vermuten, dass Scott Bakula vor die Kamera treten wird. Zudem könnte Da'Vine Joy Randolph als Detective Donna Williams zurückkehren.

Die Teilnahme von Meryl Streep und Jesse Williams hängt wohl von den zukünftigen Plänen ihrer Charaktere Loretta und Tobert nach Staffel 3 ab. Darüber hinaus dürfen Fans sich sicherlich neue Gesichter freuen, die möglicherweise an die Bekanntheit von Stars wie Paul Rudd und Meryl Streep anknüpfen könnte.

Handlung von "Only Murders in the Building": Worum könnte es in Staffel 4 gehen?

In der kommenden vierten Staffel von "Only Murders in the Building" wird das bewährte Podcast- und Ermittlerteam, bestehend aus Mabel, Charles und Oliver, mit einem neuen Fall konfrontiert. In den vorherigen Staffeln hatten sie bereits erfolgreich verschiedene Mordfälle gelöst.

In der ersten Staffel ging es um den Tod des Bewohners Tim Kono, in der zweiten Staffel mussten sie den Mordfall Bunny Folger lösen und in der dritten Staffel stand der Mord an Schauspieler Ben Glenroy im Mittelpunkt. Dieses Mal jedoch ereignet sich ein Schusswechsel in Charles' Wohnung, bei dem die Stuntfrau Sazz ums Leben kommt, obwohl Charles offenbar das eigentliche Ziel des Angriffs war. Die Situation wird durch eine Nachricht von Joy ausgelöst, in der Scott Bakula erwähnt wird. Da sowohl Sazz als auch Charles ähnliche Kleidung trugen, bleibt das Motiv für den Angriff rätselhaft.

In der vierten Staffel werden Mabel, Charles und Oliver also erneut die Ermittlungen aufnehmen, um die Hintergründe des Vorfalls und den Mord an Sazz aufzuklären. Dabei könnte ein möglicher Hinweis von Sazz eine entscheidende Rolle spielen und ihnen helfen, die Zusammenhänge des Angriffs zu verstehen.

Trailer zu Staffel 4: "Only Murders in the Building"

Sind Sie neugierig auf die neuen Folgen? Dann müssen Sie sich noch auf erste Eindrücke zur neuesten Staffel gedulden. Bislang gibt es keinen Teaser oder Trailer. Sobald dies der Fall ist, finden Sie diesen hier.

Bis dahin können Fans Szenen aus den letzten Staffeln Revue passieren lassen, wie aus dem finalen Musical-Auftritt von Charles und Co. aus Staffel 3: