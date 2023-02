Das ist Staffel drei von "Outer Banks": Alle Infos zu Start, Handlung und Stream

Die dritte Staffel von "Outer Banks" ist ab Februar auf Netflix verfügbar. Infos zu Start, Stream und Besetzung der neuen Folgen, sowie alles rund um die Abenteuer der "Pogues" finden sie hier.

In der Serie "Outer Banks" geraten zwei Teenagercliquen, die armen "Pogues" und den reichen "Kooks", ständig in Konflikt. Nachdem der Anführer der "Pogues", John B, mit drei seiner Freunde auf die Suche nach dem Gold der Royal Merchant geht, geraten sie in ein Labyrinth aus Lügen und Geheimnissen. Staffel zwei endet mit einem großen Cliffhänger, der nun in Staffel drei aufgelöst wird.

Auch in den neuen Folgen von "Outer Banks" geht es um die Jagd nach dem geheimnisvollen Schatz und es sind außerdem neue Gesichter im Cast zu sehen. Alle Informationen zu Start und Stream, Handlung, Folgen und Besetzung, sowie einen Trailer finden Sie hier.

Start der 3. Staffel von "Outer Banks": Wann geht es los?

Bereits seit Dezember 2021 ist bekannt, dass es eine dritte Staffel von "Outer Banks" geben soll. Jetzt hat das Warten ein Ende: Ab 23. Februar sind die neuen Folgen von "Outer Banks" verfügbar.

"Outer Banks", Staffel 3 im Stream bei Netflix

Da es sich um eine Netflix-Serie handelt, ist auch die neuste Staffel kostenpflichtig auf dem Streaming-Anbieter verfügbar. Die Plattform bietet Tarife von 4,99 bis 17,99 Euro an, die monatlich kündbar sind. Wählt man die günstigere Version, kann man seine Lieblingssendungen auf dem Smartphone, Tablet, Smart TV, Laptop oder einem anderen Streaming-Gerät mit Werbeunterbrechungen streamen. Beim Monatsabo in der höheren Preisklasse gibt es keine Werbung, es sind Downloads möglich und Filme mit Lizenzbeschränkungen verfügbar.

Handlung der 3. Staffel von "Outer Banks": darum geht es

Die Suche nach dem Gold der Royal Merchant und die Jagd nach dem Kreuz von Denmark Tanny geht weiter. Doch ist der Schatz wirklich zum Greifen nah oder führt er die "Pogues" in eine Falle?

Die Staffel beginnt mit John B, Sarah, Ki, JJ , Pope und Cleo, die sich auf der verlassenen Insel "Poguelandia" zurechtfinden müssen, auf die sie sich in der letzten Folge von Staffel 2 retten konnten. Die Gruppe muss es schaffen, der Insel zu entkommen. Ob vielleicht John Bs todgeglaubter Vater zur Rettung kommt? Und welche Machenschaften umgeben Miss Limbrey, die gefährliche Gegnerin der "Pogues"?

Romantisch und kompliziert wird es auch in Staffel drei: Die Beziehung zwischen dem "Pogues"-Boss John B und Sarah von den "Kooks" steht vor weiteren Herausforderungen, zumal Sarahs Ex Topper noch nicht aufgegeben hat. Und was wird aus den beiden, wenn John Bs Vater wirklich zurückkehrt? Auch verändert sich das freundschaftliche Verhältnis von Ki und JJ zueinander – zwischen den beiden scheint es gefunkt zu haben. Nachdem Kiara Pope das Herz gebrochen hatte, bleibt außerdem spannend, für wen sie sich in der neuen Staffel entscheidet. Vielleicht verdreht die neue Cleo Pope den Kopf?

"Outer Banks" Staffel 3: So heißen die neuen Folgen

Auch in Staffel 3 gibt es 10 Folgen, mit einer Dauer von je einer Stunde.

Folge 1: Poguelandia

Folge 2: The Bells

Folge 3: Fathers and Sons

Folge 4: The Diary

Folge 5: Heists

Folge 6: The Dark Forest

Folge 7: Happy Anniversary

Folge 8: Tapping the Rudder

Folge 9: Welcome to Kitty Hawk

Folge 10: Secret of the Gnomon

Die Besetzung von "Outer Banks": Wer spielt in Staffel 3 mit?

Da es in "Outer Banks" um die Rivalitäten zwischen Jugendlichen geht, ist auch die Besetzung der Serie entsprechend jung. Alle altbekannten Gesichter sind wieder mit dabei, doch es gibt auch neue Rollen. Neuzugang Cleo, gespielt von Carlacia Grant, macht ab Staffel drei bei den "Pogues" mit. In den neuen Folgen deutlich häufiger zu sehen sind John Bs vermisster Vater, dargestellt von Charles Halford und die heimtückische Miss Limbrey, gespielt von Elizabeth Mitchell. Das ist der restliche Cast von "Outer Banks":

Chase Stokes als John B, Anführer der "Pogues"

Madison Bailey als Kiara

Jonathan Daviss als Pope

Rudy Pankow als John Bs bester Freund JJ

Madelyn Cline als "Kooks"-Prinzessin Sarah

Austin North als Sarahs Ex-Freund Topper

Charles Esten als Ward Cameron, Sarahs Vater

Drew Starkey als Rafe, Sarahs Bruder

Julia Antonelli als Wheezie, Sarahs Schwester

Caroline Arapoglou als Stiefmutter Rose Cameron

Carlacia Grant als Cleo

Elizabeth Mitchell als Miss Limbrey

Charles Halford als John Bs Vater Big John

Trailer zu Staffel 3 von "Outer Banks"

Wenn Sie neugierig auf die neue Staffel von "Outer Banks" sind, schauen Sie sich hier den Trailer an:

