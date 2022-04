"Peridot" von Niantic: Alles rund um Release-Termin und Trailer

"Peridot" ist das neue Spiel von Niantic. Hier gibt es alles rund um Release-Termin, Gameplay und Trailer.

Das Unternehmen Niantic ist bereits mit der Enwicklung eines neues Spiels beschäftigt. Die Wesen in "Peridot" oder kurz "Dots", erinnern an Pokémon, haben aber mehr mit einem Tamagotchi gemeinsam. Grundlegend geht es um die Pflege und Aufzucht der "Dots".

Produziert wird das neue Game von dem Unternehmen Niantic. Das Unternehmen veröffentlichte in der Vergangenheit bereits Spiele wie Pokémo Go, Ingress Prime und Harry Potter: Wizards Unite. Verfügbar wird "Peridot" auf allen Handys mit iOS und Android sein. "Peridot" ist kostenlos. In Kürze wird das Spiel in eine Testphase gehen.

Möchten Sie gerne mehr zu "Peridot" erfahren, wann das Spiel veröffentlicht wird, worum es in dem Spiel gehen wird und ob es einen offiziellen Trailer zum Spiel geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Release-Termin und Gameplay. Am Ende haben wir Ihnen noch einen Trailer verlinkt.

Gibt es einen Release-Termin von "Peridot"?

Ein konkreter Release-Termin von "Peridot" ist bisher noch nicht bekannt. Was jedoch bekannt ist, ist die in Kürze beginnende Testphase des Spiels. Noch im April 2022 beginnt die Testphase in Asien.

Nach und nach soll "Peridot" dann auch in anderen Ländern freigeschaltet werden. Sobald ein genauer Termin für die Veröffentlichung in Deutschland feststeht, wird dieser umgehend in diesem Artikel ergänzt.

"Peridot" von Niantic: Gameplay

"Peridot" vereint Pokémon Go und Tamagotchi. Grundlegend müssen die kleinen Wesen, die "Dots", versorgt werden. Der Spieler begleitet die "Dots" beim Aufwachsen und es kann eine echte Bindung zwischen Mensch und den Kreaturen entstehen. Der Spieler muss sich um die Wesen kümmern.

Nach Tausenden Jahren erwachen die "Dots" aus einem Schlaf. Die Welt hat sich komplett verändert. Um die "Dots" vom Aussterben zu bewahren, benötigen sie die Hilfe der Menschen. Der Spieler erkundet gemeinsam mit dem "Dot" die Welt und begleitet diesen beim Aufwachsen. Mit anderen Spielern kann daran gearbeitet werden, die Spezies zu diversifizieren. Die Wesen weisen alle unterschiedliche Fähigkeiten, Abneigungen und Vorlieben auf. Auch vom Aussehen her unterscheiden sich die "Dots". Jedes "Peridot" hat eigene Gene. Die Funktionsweise ist echter DNA nachempfunden.

"Dots" benötigen viele Erfahrungspunkte, um den Schritt vom Kindesalter ins Erwachsenenalter erfolgreich beschreiten zu können. Erfahrungspunkte werden z.B. durch Spaziergänge, Training und Streicheleinheiten gesammelt. Sobald ein "Dot" erwachsen ist, hat es die Möglichkeit, sich fortzupflanzen.

"Dots" erkennen über die Smartphone-Kamera verschiedene Oberflächen in der realen Welt und unterscheiden diese. Beispiele für verschiedene Oberflächen sind Schmutz, Sand, Gras, Laub und Wasser. Das "Dot" reagiert entsprechend der Persönlichkeit auf jeden Untergrund anders und kann sogar Gegenstände finden. Zusammen wird gespielt, neue Gegenden werden entdeckt und die Bedürfnisse und Wünsche des "Dot" werden zufrieden gestellt.

Das ist der Trailer von "Peridot"

All diejenigen, die sich nicht länger gedulden können und sich gerne schon mal im Vorfeld einen ersten Eindruck zu "Peridot" von Niantic verschaffen möchten, müssen nicht länger warten. Hier haben wir für Sie den offiziellen Trailer zu "Peridot" verlinkt: