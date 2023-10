"Princess Charming 2023" gestern am 27. Oktober: Wer ist raus?

In der 3. Staffel von "Princess Charming" sucht Madleen Matthias ihre Traumfrau. Hier erfahren Sie, für wen sie sich am 27. Oktober im Finale entschied.

In der dritten Staffel, die ab dem 1. September 2023 übertragen wurde, von "Princess Charming" sucht Madleen Matthias, die "Princess Charming", ihre Traumfrau. In diesem Wettstreit wetteifern 20 Teilnehmerinnen darum, das Herz der "Princess" zu gewinnen. Sie haben die Gelegenheit, sich in Einzeltreffen oder Gruppendates näher kennenzulernen. Zum Abschluss jeder Episode steht die Herausforderung, eine wichtige Entscheidung zu treffen: Welche Kandidatinnen dürfen bleiben und welche müssen ihre Halsketten abgeben bevor sie die Show verlassen? Wer ist die Traumfrau von Madleen?

Zwischen dem 1. September und dem 27. November 2023 wurde jede Woche Freitag eine neue Folge der dritten Staffel von "Princess Charming 2023" auf RTL+ veröffentlicht. Das große Wiedersehen nach dem Finale wird am 3. November auch auf RTL+ übertragen. Neben "Princess Charming 2023" können Sie auch die neue Staffel von "Bachelor in Paradise 2023" auf RTL+ streamen.

"Princess Charming 2023" gestern: Welche Kandidaten waren am 27. Oktober im Finale?

Im letzten Showdown im Rennen um das Herz von Princess Madleen standen Elsa und Nina im Finale. Doch letztendlich konnte nur eine von ihnen Princess Madleen von sich überzeugen.

Im Halbfinale steht zunächst das Date zwischen Nina und Madleen an. Doch Nina ist unsicher und überlegt die Show freiwillig zu verlassen. Madleen habe ihr die Bestätigung und Sicherheit, die sie sich eigentlich gewünscht hätte, nicht geben können. Madleen verspricht ihr bei ihrem letzten Date daraufhin, nur Augen für sie zu haben. Nach einer gemeinsamen Bootstour über den Chao Phraya-Fluss, einem Tempelbesuch und einer Shopping-Tour auf einem schwimmenden Markt, wird das gemeinsame Date mit einem Kuss und einer gemeinsamen Übernachtung im Hotel besiegelt.

Am folgenden Tag erleben Madleen und Elsa, ein deutlich aufregenderes Date: Sie werden vor die Herausforderung gestellt, sich von einem Hochhaus abzuseilen. Hierbei möchte Madleen Elsas Entschlossenheit auf die Probe stellen. Jedoch, als sie beide auf dem Dach stehen und sich bereit machen, ist es plötzlich Madleen, die kalte Füße bekommt. Doch trotz ihrer eigenen Ängste ermutigt Elsa Madleen und vermittelt ihr Sicherheit. Während ihrer Fahrt im Tuk Tuk tauschen die beiden Gedanken über eine mögliche gemeinsame Zukunft aus. Doch dabei stellen sie fest, dass es insbesondere in Bezug auf die organisatorische Struktur einige Unterschiede gibt. Ihren Tag beenden sie im Hotelpool und wie gewohnt können sie kaum voneinander lassen.

Wer ist die Gewinnerin von "Princess Charming 2023"?

Madleen trifft ihre beiden Finalistinnen für die entscheidende Aussprache über den Dächern von Bangkok. Trotz ihrer Zweifel bezüglich Elsa, entscheidet sich Madleen schlussendlich für sie. Die diesjährige Staffel hat ihre Gewinnerin in Elsa (24) aus Berlin gefunden! Interessanterweise war Elsa bereits in der ersten Staffel von "Princess Charming" mit dabei und erreichte damals ebenfalls das Finale, allerdings belegte sie damals nur den zweiten Platz.

Wer ist die "Princess Charming 2023"?

Die "Princess Charming" von 2023, Madleen Matthias, ist 23 Jahre jung und lebt in Groningen, in den Niederlande, wo sie derzeit studiert. Ursprünglich kommt sie aus der Nähe von Bremen, genauer gesagt aus Weyhe. In der dritten Staffel von "Princess Charming" begibt sie sich in Thailand auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Um die Kandidatinnen der dritten Staffel unauffällig kennenzulernen, gab sich Madleen zur ersten Folge der Staffel noch als Produktionsmitarbeiterin aus. In der Zeit hat Madleen nicht nur zugeschaut, sondern auch umfassend beobachtet, geprüft und sich am Freitag, dem 27. Oktober, schließlich zu ihrer Entscheidung durchgerungen.

Übertragung von "Princess Charming 2023"

"Princess Charming" 2023 wird auf RTL+ gestreamt und ist vorerst nicht im herkömmlichen Fernsehen verfügbar. Um den Stream auf RTL+ anzusehen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Nach einem kostenlosen Probemonat kann das Abonnement zum Preis von 6,99 Euro (Stand: November 2023) pro Monat abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Streamingdienst-Anbieters.