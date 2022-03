"Queens": Alle Infos zu Folgen, Besetzung und Handlung

Bei Disney+ werden alle Folgen von "Queens" zu sehen sein. Hier finden Sie einen Trailer und weitere Infos rund um Besetzung, Handlung und Folgen.

In "Queens" findet die aufgelöste Girl-Band "Nasty Bitches" wieder zusammen, um gemeinsam aufzutreten. Die Frauen haben mittlerweile ganz unterschiedliche Lebensstile - wie schlagen sie sich gemeinsam im Show-Geschäft?

Zuschauer können in "Queens" viele Gesangs-Einlagen erwarten. Hier in diesem Artikel lesen Sie mehr zur Handlung, erfahren wie viele Folgen es geben wird und erhalten eine Übersicht zur Besetzung. Außerdem gibt es einen Trailer.

Start: Wann ging "Queens" an den Start?

Queens ging am 19. Januar 2022, bei Disney+ an den Start. Die Serie ist in Deutschland seitdem exklusiv bei Disney+ zu sehen.

Handlung: Darum geht es in "Queens" auf Disney+

In "Queens" geht es um die Girl-Group "Nasty Bitches", die in den 90er Jahren sehr erfolgreich war und als größte Girl-Group ihrer Generation galt. Nach ihrem großen Erfolg gingen die vier Frauen getrennte Wege, doch für einen Auftritt schließen sie sich nun wieder zusammen. Im Trailer wird betont, dass ihnen der Erfolg nicht wichtig ist, sondern sie vor allem ihre Freundschaft wieder aufleben lassen wollen. Da die Texte der "Nasty" Bitches teilweise sehr extrem waren hat vor allem Jill 'Da Thrill' ein Problem mit dem Auftritt, da sie sich dem Glauben verschrieben hat. Die Schauspielerin Naturi Naughton hat einen kurzen Clip zur Serie veröffentlicht:

Folgen: Das sind die Episoden von "Queens"

"Queens" hat insgesamt acht Folgen. Hier finden Sie alle Titel zu den Episoden von Staffel 1 der Serie:

1999

Heart of Queens

Who You Calling a Bitch?

Ain't No Sunshine

Do Anything for Clout

Behind the Throne

Who Shot Ya

God's Plan

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Queens"

Eve, Naturi Naughton, Nadine Velazquez, Pepi Sonuga und Brandy Norwood spielen die Hauptrollen in "Queens". Hier sehen Sie eine Übersicht zum Cast und in wie vielen Folgen die Schauspieler zu sehen sind:

Schauspieler Rolle Folgen Eve Brianna 'Professor Sex' 8 Folgen Naturi Naughton Jill 'Da Thrill' 8 Folgen Nadine Velazquez Valeria 'Butter Pecan' Mendez 8 Folgen Pepi Sonuga Lauren 'Lil Muffin' Rice 8 Folgen Brandy Norwood Naomi 'Xplicit Lyrics 8 Folgen Taylor Selé Eric 'E-Roc' Jones 8 Folgen Felisha Terrell Tina 6 Folgen Precious Way Jojo 5 Folgen Brooklyn Skye Oliver Olivia 5 Folgen Justice Freedom Jones Venus 5 Folgen RonReaco Lee Jeff 5 Folgen Rana Roy Alicia 4 Folgen Tre Stokes James 5 Folgen Gianni Sauce Langston 5 Folgen Carlo Sauce Arthur 5 Folgen Emerson Brooks Darren 5 Folgen Elaine del Valle Rosie 3 Folgen Hannah Masi Alexis 3 Folgen Cam'ron Cam'ron 2 Folgen Jose Moreno Brooks Rodrigo 2 Folgen Jadakiss Jadakiss 2 Folgen Alasdair Flagella Bébé 2 Folgen Fivio Foreign Fivio Foreign 2 Folgen Jason Jamal Ligon Jamari 2 Folgen Da'Jon A. Porter Tarik 2 Folgen

Trailer: Einblicke in "Queens"

Der Sender abc hat auf YouTube einen recht ausführlichen Trailer zur Serie veröffentlicht. Er gehört zu der Sorte Trailern, bei denen man sich nach dem anschauen fragt: "Was soll mich jetzt noch überraschen?" Wenn Sie also neue Serien lieber unvoreingenommen ansehen, dann sollten Sie vielleicht auf den Trailer verzichten.

Weitere Infos: Drehbuch und Produzenten von "Queens"

Schöpfer und Drehbuch: Zahir McGhee

Produzenten:

Crystle Roberson (2 Folgen)

(2 Folgen) Tim Story (2 Folgen)

(2 Folgen) Shiri Appleby (1 Folge)

(1 Folge) Benny Boom (1 Folge)

(1 Folge) Stacey Muhammad (1 Folge)

(1 Folge) Daniel Willis (1 Folge)

