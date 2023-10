Daniela Katzenberger fühlt sich "saumäßig gut"

Daniela Katzenberger hat in den vergangenen Monaten eisern im Fitnessstudio trainiert. Das Ergebnis ihrer Mühen lässt sich sehen.

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger blickt zufrieden auf ein monatelanges Fitness-Training zurück. "Einfach war's nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an", schrieb die 37-Jährige am Sonntag auf Instagram zu einem Video, in dem sie sich im Bikini zeigt.

"Mir war’s auch voll scheiß egal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, aber am Ende des Tages muss ICH mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr."

Die Kult-Blondine zeigte ihren mehr als zwei Millionen Followern bei Instagram auch Videos, die sie beim Sport mit einem Trainer zeigen. Sie habe sich vorgenommen, bis zu ihrem Geburtstag, den sie am Sonntag (1. Oktober) feierte, diszipliniert das Fitnessstudio aufzusuchen. "Und nach ein paar Monaten habe ich auch gemerkt, dass ich immer mehr Power gekriegt habe und mir das richtig viel Spaß macht", sagte die Ludwigshafenerin, die heute auf der spanischen Insel Mallorca lebt.

Insgesamt habe sie ihren Angaben zufolge fast zehn Kilo abgenommen - "9,2 Kilo, um genau zu sein", berichtete Katzenberger ihren Fans. "Bin schon ein bisschen stolz auf mich."

(dpa)