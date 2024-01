Der Februar gehört am Gardasee der Kultur. Nicht nur der Karneval wird lebhaft und farbenfroh gefeiert. Lohnt sich also ein Ausflug?

Der Sehnsuchtsort Gardasee ist bei vielen deutschen Reisenden eine der Top-Destinationen. Doch nicht nur während der Hauptsaison gibt es dort einiges zu entdecken und zu unternehmen, auch abseits davon gibt es viele Gelegenheiten auf Entspannung und Urlaub. Ob sich ein Ausflug an den Gardasee im Februar überhaupt lohnt, wie das Wetter ist und was man dort gegebenenfalls machen kann, fasst dieser Text zusammen.

Gardasee im Februar: Lohnt sich das?

Zugegeben: Im Februar herrscht laut wetter.de nicht unbedingt ideales Badewetter. Die Temperaturen schwanken von 1,7 Grad Celsius bis 9,6 Grad Celsius. Die Hälfte des Tages gibt es Wolken und die mittlere Niederschlagsmenge liegt bei 59 mm - zum Vergleich: Von März bis Juni regnet es mit im Durchschnitt über 80mm deutlich mehr. Zum entspannten Planschen allerdings ist mit durchschnittlichen 11,8 Grad Celsius Wassertemperatur der Gardasee dann womöglich doch zu kalt.

Übrigens: Geht man doch im See baden, ist man mit Sicherheit nicht allein. Bootstouren wiederum dürften nicht vollständig ins Wasser fallen.

Aktivitäten am Gardasee im Februar

Verzichtet man auf das Baden im See, bleiben trotzdem viele Möglichkeiten offen, sich auch im Februar am Gardasee eine schöne Zeit zu machen. Ähnlich wie im Herbst steht langen Spaziergängen und Wanderungen, Wellness-Anwendungen, Shoppen in Outlets, dem Besuch des Lieblingscafés oder dem Erkunden der kleinen, ruhigen Orte, Städte und Sehenswürdigkeiten am Gardasee nichts im Weg. Schon jetzt lohnt es sich zudem, den Blick auf die wärmeren Monate zu richten und zu planen, etwa einen schönen Urlaub am Gardasee zusammen mit den Kindern.

Übrigens: Es gibt für Touristen Verbote am Gardasee, die man kennen sollte.

Veranstaltungen im Februar am Gardasee

Geboten sind Besuchern des Gardasees auch im Februar zahlreiche Veranstaltungen. Wie hierzulande herrscht auch dort Faschings- beziehungsweise Karnevalsstimmung. Das Portal europlan.it und das Fremdenverkehrsamt geben Empfehlungen. Folgende Veranstaltungen lohnen sich im Februar am Gardasee:

Karneval

Am 3. Februar findet Karneval in Bardolino sowie Villafranca statt; Habsburger Karneval gibt es in Arco am 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar. Der Karneval in Verona ist am 9. Februar, der in Salò am 11. und 13. Februar. Gegen Endes Monats wird Karneval gefeiert in Lazise (24. und 25. Februar) sowie in Castelnuovo del Garda (25. Februar).

Märkte

In Verona findet am 5. Februar der Antiquaria Flohmarkt statt. Gleich mehrere Tage vom 4. bis 14. Februar gibt es in Bussolengo den San-Valentino-Markt.

Sport

Am 4. und 18. Februar geht es bei der Segelregatta "Campionato invernale del Garda" sportlich zur Sache. Wer wiederum Oldtimer in Aktion bestaunen möchte, ist bei der "Coppa Giulietta e Romeo" in Bardolino vom 9. bis 10. Februar genau richtig.

Festival

Passend zum Valentinstag gibt es das Festival für alle Verliebten, "Verona in Love", vom 9. bis 14. Februar. Viele weitere Orte stimmen in diesen Chor ein und lassen vom 9. bis 11. Februar "Lago di Garda in Love" steigen.

Besonders

Direkt zu Beginn des Monats werden vom 2. bis 4. Februar beim "Festa del sol" im Dorf Prédi Ledro die ersten Sonnenstrahlen des Jahres begrüßt. Das traditionelle Spaghettifest in Torbole, Sbigolada Torbolana, wird am 11. Februar begangen.