Das ist das größte Flugzeug der Welt

Das größte Flugzeug der Welt übertrifft mit seiner Flügelspannweite bei Weitem alle anderen Flugzeuge. Der Plan ist, damit bis an den Rand des Weltraums zu fliegen.

Seit Menschen Flugzeuge nutzen, um den Himmel zu erkunden, üben diese beeindruckenden Konstruktionen eine Anziehung auf viele von uns aus. Sie bestehen aus Tonnen von Aluminium und gleiten elegant durch die Lüfte, um zahlreiche Menschen von einem Flughafen zum anderen zu befördern. Es gibt jedoch nicht nur Passagierflugzeuge, sondern auch andere Flugzeugtypen, die für den Materialtransport konzipiert sind und die herkömmlichen Passagierflugzeuge in Größe übertreffen können. Ein Flugzeug sticht dabei besonders heraus – es gilt als das größte der Welt, gemessen an seiner Flügelspannweite.

Das größte Flugzeug der Welt: Stratolaunch

Das größte Flugzeug der Welt präsentiert sich in einer ungewöhnlichen Form, fast so, als wären zwei identische Flugzeuge an den Flügeln miteinander fusioniert. Mit einer beeindruckenden Flügelspannweite von 117 Metern und zwei markanten Rümpfen hebt sich Stratolaunch laut einem Bericht von DLF Nova deutlich von herkömmlichen Flugzeugen ab. Die Entwickler tauften es auf den Namen "Roc", inspiriert von einem arabischen Fabeltier – einem mächtigen Vogelwesen, das sich laut der Überlieferung von Elefanten ernährt.

Nicht nur übertrifft der "Roc" laut DLF Nova die Spannweite des bisher größten Passagierflugzeugs, des Airbus A380, um deutliche 37 Meter (im Vergleich zu 80 Metern des Airbus A380), sondern eröffnet auch neue Perspektiven. Die Entwickler planen, Stratolaunch als eine Art fliegende Raketenrampe bis an den Rand des Weltalls zu schicken. An seiner Struktur können so bis zu drei Trägerraketen befestigt werden, die dann in einer Höhe von 10.000 Metern starten, um zum Beispiel Satelliten in ihre Umlaufbahn zu befördern.

Technische Daten zum größten Flugzeug der Welt

Die vorliegenden technischen Daten stammen von der offiziellen Webseite des Unternehmens Scaled. Laut ihren eigenen Angaben waren sie für das Entwerfen, Bauen und Testen des größten Flugzeugs der Welt verantwortlich. Stratolaunch umfasst in seiner Gesamtgröße eine Flügelspannweite von 117,35 Metern und einer Länge von 72,54 Metern. Die Besatzung setzt sich aus zwei Piloten und einem Flugingenieur zusammen und das maximale Startgewicht beträgt 589.670 Kilogramm. Das Flugzeug ist durch die N-Nummer N351SL identifiziert.

Ausgestattet mit sechs Pratt & Whitney Turbofan-Triebwerken kann Stratolaunch eine Nutzlast von über 227.000 Kilogramm tragen. Die Spitze des Hecks befindet sich dabei 15 Meter über dem Boden. Der Erstrollout des Flugzeugs für Bodentests erfolgte am 31. Mai 2017. Die beiden Rümpfe des Stratolaunch sind ganze 29 Meter voneinander entfernt, was die außergewöhnliche Struktur dieses Luftfahrtmonuments betont.

Größtes Flugzeug der Welt: Ähnliche Ideen aus der Vergangenheit

Das Stratolaunch-Flugzeug scheint auf den ersten Blick mit seiner Form und Idee einen völlig neuen Ansatz zu verfolgen, jedoch verbirgt sich dahinter keine innovative Grundidee. Bereits während des Zweiten Weltkriegs verwendeten die USA laut DLF Nova Flugzeuge mit Doppelrumpf, wie beispielsweise die P-38. Diese Kampfflugzeuge wurden zwar in über 10.000 Exemplaren produziert, wiesen jedoch lediglich eine Flügelspannweite von knapp 16 Metern auf.

Die Vorstellung, mit einem Flugzeug bis an die Grenzen des Weltraums zu reisen, war auch den Ingenieuren der UdSSR nicht fremd. Im Jahr 1988 konzipierten sie die MAKS-Raumschiffe, die von dem Flugzeug Antonov starten sollten. Ziel war es, kostspielige Bodenstarts zu umgehen. Jedoch wurde dieses Projekt bereits im Jahr 1991 eingestellt.

Die größten Flugzeuge der Welt: Platz Zwei bis Zehn

Stratolaunch führt auch die Liste aus dem Jahr 2020 der Flugzeuge mit der größten Spannweite an, die von der Plattform Statista veröffentlicht wurde. Auf Platz Zwei der Liste folgt die H4 Spruce Goose von Hughes mit einer Spannweite von 97,51 Metern, gefolgt von der An-225 von Antonow mit 88,40 Metern. Weiterhin befindet sich der Airbus A380 mit einer Spannweite von 79,80 Metern auf dem vierten Platz. Auf den Plätzen fünf bis zehn rangieren die An-124 von Antonow (73,30 Meter), Boeing 777 X (71,80 Meter), XC-99 von Convair (70,10 Meter), Brabazon von Bristol (70,10 Meter), Boeing 747 (68,50 Meter) und C5 Galaxy von Lockheed (67,88 Meter). Den Abschluss der Liste bildet die Princess von Saunders-Roe mit einer Spannweite von 66,90 Metern.

