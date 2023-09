Höher, schneller, weiter: 6 extreme Fahrgeschäfte und ihre Standorte

Manche Achterbahnen fordern den Körper ganz schön heraus – ob Geschwindigkeiten über 150 km/h oder gewagte Loopings. Hier finden Sie eine Auswahl extremer Fahrgeschäfte.

In Freizeitparks und Rummelplätzen sorgen Achterbahnen, Autoscooter und Karussells bei den zahlreichen Besuchern für unvergessliche Momente. Dennoch ist bei dem Besuch solcher Attraktionen auch eine gute körperliche Verfassung gefragt. In diesem Artikel erfahren Sie anhand einzigartiger Beispiele, welche Fahrgeschäfte besonders extrem sind. Zu jeder dieser Achterbahnen wird der Freizeitpark, die jeweilige Fahrtzeit und die Höchstgeschwindigkeit genannt.

Der Steel Dragon 2000 ist einer der extremsten Fahrgeschäften

Mit einer Länge von 2479 Metern ist der Steel Dragon die längste Achterbahn der Welt. Bei diesem Fahrgeschäft ist der Name Programm: im Jahr 2000 wurde das Konstrukt in der japanischen Stadt Kuwana eröffnet. Wenige Jahre später folgte ein Unfall, sodass die Achterbahn erst 2006 wieder für mutige Besucher des Nagashima-Freizeitparks zugänglich war. Die rasante Geschwindigkeit sowie die hohen Hügel zeichnen dieses Fahrgeschäft aus.

Freizeitpark : Nagashima Spa

: Nagashima Fahrtzeit : 4 Minuten

: 4 Minuten Höchstgeschwindigkeit : 152,9 km/h

Kingda Ka zählt zu den extremsten Fahrgeschäften

In nur 3,5 Sekunden beschleunigt diese Achterbahn von 0 auf 206 km/h. Auch wenn die turbulente Fahrt nicht lange dauert, kann es aufgrund der Geschwindigkeit und der Höhe von 139 Metern zu Unfällen kommen. Die Achterbahn sorgte in der Vergangenheit bereits für Klagen, da Besucher gesundheitliche Schäden erlitten. Gelegentlich kann man das Spektakel übrigens nicht erleben, denn eine Fahrt im Regen ist zu gefährlich. Kingda Ka gehört übrigens auch zu den höchsten Achterbahnen der Welt.

Freizeitpark : Six Flags Great Adventure

: Six Flags Great Adventure Fahrtzeit : 0,5 Minuten

: 0,5 Minuten Höchstgeschwindigkeit : 206 km/h

Auch Takabisha gehört zu den extremsten Fahrgeschäften

Diese Achterbahn zeichnet sich durch ihre äußerste Steilheit aus. Das Gefälle von 121 Grad macht dieses Fahrgeschäft zur zweitsteilsten Achterbahn der Welt.

Vor der großen Einweihung im Jahr 2011 durfte dieses Fahrgeschäft nur von ausgewählten Gästen genossen werden und ist seitdem ein beliebtes Ziel im japanischen Fuji-Q Highland Park.

Freizeitpark : Fuji-Q Highland

: Fuji-Q Highland Fahrtzeit : 2 Minuten und 50 Sekunden

: 2 Minuten und 50 Sekunden Höchstgeschwindigkeit : 100 km/h

Full Throttle ist einer der extremsten Fahrgeschäfte

Ein Looping in 48 Metern Höhe – diese Achterbahn verlangt selbst erfahrenen Achterbahnfans viel Kraft ab. Dieses Fahrgeschäft in Kalifornien wurde im Juni 2013 eröffnet. Die hohe Geschwindigkeit in Kombination mit dem Looping, der zwischenzeitlich anhält, macht dieses Fahrgeschäft einzigartig.

Freizeitpark : Six Flags Magic Mountain

: Six Flags Magic Mountain Fahrtzeit : 1,5 Minuten

: 1,5 Minuten Höchstgeschwindigkeit : 113 km/h

Eines der extremsten Fahrgeschäfte: The Smiler

The Smiler ist mit 14 Überschlägen der Rekordhalter dieser Kategorie. Diese Achterbahn im englischen Farley war im Jahr 2015 aufgrund eines Unfalls in den Schlagzeilen. Laut den Angaben der Birmingham Live entstand dieser Vorfall sowohl durch starken Wind als auch durch das Hinzufügen eines weiteren Wagens. Einige Passagiere dieser Fahrt erlitten besonders schwere Verletzungen, die zu Amputationen führten.

Freizeitpark : Alton Towers

: Fahrtzeit : 2,5 Minuten

: 2,5 Minuten Höchstgeschwindigkeit : 85 km/h

Die Formula Rossa zählt zu den extremsten Fahrgeschäften

Die schnellste Achterbahn der Welt befindet sich in der Ferrari World in Abu Dhabi. Dieses Fahrgeschäft beschleunigt innerhalb von 2 Sekunden von 0 auf 97 km/h und soll auf diese Weise an Rennfahren erinnern. Bei Besuch dieser Attraktion ist somit Vorsicht geboten, denn solche Beschleunigungen können schnell zu Kreislaufproblemen führen.

Freizeitpark : Ferrari World

: Ferrari World Fahrtzeit : 1,5 Minuten

: 1,5 Minuten Höchstgeschwindigkeit : 240 km/h

Was kann den Passagieren passieren?

Adrenalinfans können in extremen Fahrgeschäfte besondere Erfahrungen machen. Dank hoher Sicherheitsstandards meist ohne ernsthafte Folgen. Die Kombination aus Drehbewegungen, abruptem Beschleunigen und Bremsen ist allerdings nicht zu unterschätzen. Die Folge davon kann im Extremfall die unangenehme Bewegungskrankheit, auch Kinetose genannt, sein. Dabei können Symptome wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und kalter Schweiß auftreten.

