Schlangen oder sengende Hitze: Das sind die gefährlichsten Orte der Welt

Die gefährlichsten Orte der Welt sind von Naturgewalten, Temperaturrekorden oder Kriminalität geprägt. Hier finden Sie eine Übersicht.

Von politischen Unruhen bis zu extremen Naturgewalten enthüllt dieser Artikel außergewöhnliche Gefahrenquellen an den gefährlichsten Orten der Welt. Jeder Besuch dieser Orte sollte sorgfältig durchdacht sein und nicht ohne erfahrene Begleitung erfolgen. Die hier aufgelisteten Orte stellen eine bloße Aufzählung dar und sind nicht nach Kriterien sortiert.

Der Sinabung Vulkan zählt zu den gefährlichsten Orten der Welt

Dieser Vulkan hat laut den Angaben des GIZ über 400 Jahre keine Probleme verursacht. Doch im Jahr 2010 begannen die Ausbrüche, bei denen große Mengen an Lava freigesetzt wurde. Die Bewohner der indonesischen Insel Sumatra wurden aufgrund der großen Gefahr seitdem mehrmals evakuiert. Der aktive Vulkan hat im Jahr 2014 zahlreiche Menschen verletzt und 16 Todesopfer gefordert.

Schon gewusst? Die Umgebung eines aktiven Vulkans ist laut der Wissensplattform Erde und Umwelt äußerst gefährlich, denn die Gase und der Ascheregen beeinträchtigen die menschliche Atmung.

Mogadischu ist einer der gefährlichsten Orte der Welt

Die Hauptstadt des ostafrikanischen Staates Somalia wird vom Auswärtigen Amt als besonders gefährlich eingestuft und es wird von jeglichem Aufenthalt abgeraten. Terroristische Anschläge, Gewalt und Entführungen bedeuten sowohl für Stadtbewohner als auch ausländische Reisende Lebensgefahr.

Schon gewusst? Die Unruhen in Mogadischu sind die Folgen eines Bürgerkrieges in Somalia , der seit Jahrzehnten anhält.

Auch der Grand Canyon gehört zu den gefährlichsten Orten der Welt

Auf den ersten Blick wirkt diese beeindruckende Schlucht im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona sehr idyllisch. Doch im Laufe der Jahre sind zahlreiche Menschen aus vielfältigen Gründen ums Leben gekommen. Neben der Sturzgefahr kann auch die extreme Hitze für die Besucher des Grand Canyons verhängnisvoll sein.

Schon gewusst? Der Grand Canyon Nationalpark erhält gemäß den Angaben von Visit USA jährlich rund 5 Millionen Besucher.

Die Insel Queimada Grande ist einer der weltweit gefährlichsten Orte

Brasiliens "Insel des Todes" ist der Lebensraum von unzähligen giftigen Schlangen. Das Betreten dieses lebensgefährlichen Standorts ist aus diesem Grund nur Wissenschaftlern gestattet.

Schon gewusst? Die Insel ist übersät mit schätzungsweise bis zu 4.000 Lanzenottern. Der Biss dieser Schlangenart kann laut Business Insider bei einem Mensch innerhalb einer Stunde zum Tod führen.

Mailuu-suu zählt zu den gefährlichsten Orten der Welt

Diese Stadt im Süden Kirgisistans ist von extremer Radioaktivität und Naturkatastrophen geprägt. Die Radioaktivität wird durch die großen Mengen an Uranabfall erzeugt. Laut einer Studie zur Bewertung der Strahlenbelastung gibt es in der Region auch häufiger Erdbeben und Hochwasser.

Schon gewusst? Der Name Mailuu-suu ist kirgisisch und bedeutet übersetzt "öliges Wasser" und ist auf die lange Tradition der Ölgewinnung zurückzuführen.

Einer der gefährlichsten Orte der Welt: das Death Valley

Laut dem Forbes Magazin ereigneten sich im Jahr 2023 fünf tragische Todesfälle an dieser Sehenswürdigkeit in Kalifornien. Dennoch zieht es zahlreiche Besucher in den Nationalpark. In den Sommermonaten werden hier rekordfähige Temperaturen verzeichnet: teilweise mehr als 55 Grad.

Schon gewusst? Das Death Valley ist ein Ort der Extreme: Im Gegensatz zur immensen Hitze und Trockenheit in den Sommermonaten, sind die Gipfel im Winter mit Schnee bedeckt.

Caracas ist einer der gefährlichsten Orte der Welt

Gewalt, bewaffnete Raubüberfalle und Entführungen sind in Venezuelas Hauptstadt Caracas in vielen Stadtteilen an der Tagesordnung. Für einen Besuch sind daher nur einige Teile der Innenstadt und wenige Hotels für ausländische Touristen sicher.

Schon gewusst? Gemäß den Angaben von Statista zählt Caracas zu den Städten Venezuelas mit der höchsten Mordrate.

Oimjakon ist einer der gefährlichsten Orte der Welt

Das kälteste, bewohnte Dorf der Welt befindet sich im Norden von Russland. Mit einer Tiefsttemperatur von −67,8 °C stellt das Klima dieses eisigen Orts viele kalte Orte in den Schatten.

Schon gewusst? Die rekordfähige Kälte in Oimjakon führt häufig dazu, dass Wimpern einfrieren und sorgt somit für skurrile Bilder.

Unsere Empfehlungen zum Thema Gefahr: die gefährlichsten Bahnhöfe in Deutschland, die gefährlichsten Städte Europas und die gefährlichsten Städte der Welt.