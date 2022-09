"Resident Evil": Kommt eine Staffel 2 der Netflix-Serie?

Kommt Staffel 2 von "Resident Evil" auf Netflix? Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung, die bislang zur Serie bekannt sind.

"Resident Evil" hat es seit 1996 nicht nur auf viele Videospiel-Teile geschafft, sondern auch auf Filme und Serien. Mit der Netflix-Serie "Resident Evil" wurde eine neue Geschichte rund um Zombies erzählt. Nun stellt sich die Frage: Kommt eine Staffel 2?

Netflix ist bekannt dafür, alle Interessierten etwas zappeln zu lassen, wenn es um die Frage nach einer Serienfortsetzung geht. Im Normalfall meldet sich der Streaming-Dienst diesbezüglich erst einige Wochen nach der Veröffentlichung der vorherigen Staffel zu Wort. Möchten Sie wissen, ob es Staffel 2 von "Resident Evil" geben wird?

Was ist zum Start von Staffel 2 der Netflix-Serie "Resident Evil" bekannt?

Nun ist es offiziell bestätigt: Es wird keine Staffel 2 von "Resident Evil" geben, da die Serie abgesetzt wurde.

Möglicherweise könnte Staffel 2 an folgenden Gründen gescheitert sein: Da die Serie "Resident Evil" zu den teureren Produktionen von Netflix zählt, würde sich eine Fortsetzung für den Streaming-Dienst nur lohnen, wenn Staffel 2 von mindestens genauso vielen oder mehr Zuschauern gestreamt wird als Staffel 1. Da sich aktuell die kritischen Stimmen zu Staffel 1 häufen, könnte dies ein möglicher Grund für die Absetzung sein.

Staffel 1 von "Resident Evil": Das ist die Handlung

In Staffel 1 von "Resident Evil" gibt es insgesamt acht Folgen, deren Handlung in zwei verschiedenen Zeiträumen spielt. Zum einen handelt Staffel 1 von den zwei 14-jährigen Schwestern Jade und Billie Wesker, die im Jahr 2022 nach New Raccoon City umziehen und dort zusammen Geheimnissen auf die Spur gehen.

Zum anderen spielt die Handlung im Jahr 2036 in London. Aufgrund eines wiederholten globalen Virus-Ausbruchs wurden Milliarden von Menschen infiziert und nur noch knapp 15 Millionen Menschen konnten sich bis dato vor dem Virus schützen. Zu den Überlebenden gehört auch die mittlerweile erwachsene Jade. Sie versucht, mit aller Kraft gegen die Verbreitung des Virus vorzugehen.

Staffel 1 endet mit einem Cliffhanger und für die Zuschauer bleiben einige Fragen offen. Was ist die wahre Identität von Albert Wesker oder besser gesagt seines Klons Bert? Was ist das Schicksal der ursprünglichen Umbrella-Chefin Evelyn? Auf all diese Fragen wird es keine offiziellen Antworten mehr geben.

Besetzung: Das sind die Schauspieler "Resident Evil" - Staffel 1

