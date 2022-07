"Rosins Restaurants" 2022: Sendetermine, Übertragung und alle Infos

Bei "Rosins Restaurants" 2022 hilft der Starkoch Frank Rosin in Schwierigkeiten geratenen Restaurants wieder auf die Beine. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Sendetermine und Wiederholung haben wir hier für Sie.

In den neuen Folgen von "Rosins Restaurant" 2022 ist der Starkoch Frank Rosin wieder als Retter der Restaurants unterwegs. In der Sendung besucht der Sternekoch verschiedenste Gaststätten und Speiselokale, die in finanzielle Not geraten sind und versucht den Betreibern mit einem neuen Konzept und seinem Know-how wieder auf die Beine zu helfen. Um sich einen Überblick zur Lage der Etablissements zu verschaffen, spricht Rosin zunächst mit den Inhabern und lässt dann Testesser kommen, die das jeweilige Lokal nach verschiedenen Kategorien wie Ambiente, Geschmack und Preis/Leistung bewerten. Danach werden die Restaurants meist umgebaut, es wird eine neue Speisekarte erstellt und Rosin gibt den Betreibern Tipps wie sie wieder zum Erfolg kommen können. Zum Schluss wird dann ein zweites Testessen veranstaltet, das die Veränderungen nach dem Besuch des Sternekochs veranschaulicht.

Sie möchten mehr zur neuen Staffel von "Rosins Restaurants" 2022 erfahren? Wie läuft die Übertragung der neuen Folgen? Wann werden die Episoden im TV und Stream ausgestrahlt? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Rosins Restaurants" 2022: Sendetermine von Staffel 15

Auch die neuen Folgen von "Rosins Restaurants" 2022 laufen zur gewohnten Sendezeit immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Der Sender hat bisher noch nicht alle Termine veröffentlicht, ausgehend von den bisherigen Staffeln ist jedoch mit sieben bis 15 Folgen zu rechnen. Wir haben hier für Sie die vorläufigen Sendetermine aufgelistet und werden weitere ergänzen, sobald Kabel 1 die entsprechenden Infos veröffentlicht. Die Sendetermine im Überblick:

Video: kabel eins

Folge 1: Donnerstag, 02. Juni 2022, 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 2: Donnerstag, 09. Juni 2022, 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 3: Donnerstag, 16. Juni 2022, 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 4: Donnerstag, 23. Juni 2022, 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 5: Donnerstag, 30. Juni 2022, 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 6: Donnerstag, 07. Juli 2022, 20.15 Uhr, Kabel 1

In der ersten Folge der neuen Staffel wurde es für Frank Rosin persönlich: Er wird versuchte den "Glückauf-Grill", der 40 Jahre lang von seiner Mutter in seinem Heimatort Dorsten betrieben wurde, wieder auferstehen zu lassen. Nach anderthalb Jahren Leerstand wollte Rosin den "Glückauf-Grill" gemeinsam mit dem neuen Eigentümer Patrick Schürhoff kernsanieren und zu einer neuen Ära als Stück der Ruhrgebietskultur verhelfen.

"Rosins Restaurants" 2022: Übertragung live im TV und Stream

Wie immer gibt es auch die neuen Folgen der Reality-Show um Frank Rosin live im TV auf dem Heimatsender Kabel 1 zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie Staffel 15 von "Rosins Restaurants" auch online im Live-Stream verfolgen. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: Zum einen bietet Kabel 1 einen Live-Stream auf der eigenen Homepage an und zum anderen können Sie den Stream des Senders auch auf der Plattform Joyn verfolgen. Beide Varianten sind kostenlos, erfordern aber das Erstellen eines Nutzerkontos.

Folge verpasst? Wiederholung von "Rosins Restaurants" 2022

Sollten Sie eine Folge von "Rosins Restaurants" verpasst haben, können Sie sich die ganzen Folgen der Reality-Show online in der Wiederholung ansehen. Dazu haben Sie wie bereits bei der Live-Übertragung zwei verschiedene Möglichkeiten. Nach der Ausstrahlung der einzelnen Episoden können Sie die Folgen entweder direkt bei Kabel 1 ansehen oder über die Streaming-Plattform Joyn abrufen. Auch hier ist keine Abo notwendig und es fallen keine weiteren Kosten an. (AZ)