Aus bei ARD-Silvestershow: Wer die Show künftig nicht mehr moderiert

Schlagerfans müssen jetzt stark sein: Die Schweizerin Francine Jordi verlässt die ARD-Silvestershow. Das verkündete die Sängerin auf Instagram.

Von Andy Borg übernahm die Schweizer Sängerin Francine Jordi im Jahr 2015 die Moderation des Kultformats "Musikantenstadl", von dem aber nur noch das Silvesterformat "Die große Silvestershow" ausgestrahlt wird. Nun gab die Schweizerin allerdings bekannt, dass sie dem Format den Rücken kehrt. Was sie zum Abschied sagte und wie es bei ihr weitergeht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Schlagerstar Francine Jordi steigt bei ARD-Silvestershow aus

In einem Beitrag auf Instagram verkündete Jordi Anfang März ihr Aus bei "Die große Silvestershow", die gemeinsam von ARD, SRF und ORF produziert wird. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Jordi gaben die Sender bislang noch nicht bekannt. "Nach 9 Jahren Freude, Spaß, Erfahrung, Reife, Freundschaften, Herausforderungen, Leidenschaft und "Prosit Neujahr" habe ich mich dazu entschlossen, das Team der Produktion "Die grosse Silvestershow" zu verlassen", schreibt die Schweizerin, die 2002 für ihr Heimatland beim Eurovision Song Contest antrat, auf Instagram.

Es sei für sie ein großes Geschenk gewesen, ein Teil der "Silvester-Familie" sein zu dürfen. In dem Post bedankte sich die Sängerin bei den Verantwortlichen des Formats, vergaß dabei aber auch nicht ihre drei Moderationspartner, die sie in der Zeit bei der Silvestershow begleitet hatten. Die vielen "wunderbaren Momente, Begegnungen und die Unterstützung" werde sie für immer in ihrem Herzen tragen. Jordi führte laut ihrer offiziellen Website 2015 zunächst an der Seite von Alexander Mazza durch die ARD-Show. Mazza wurde schließlich von Jörg Pilawa abgelöst und seit 2022 war Hans Sigl, bekannt aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" an ihrer Seite zu sehen.

In Zukunft will sich die Moderatorin laut eigenen Angaben neuen medialen Projekten und ihrer Musik widmen. Ins Detail ging Jordi, deren letztes Album "Leben" im vergangenen Jahr erschien, nicht - aber vielleicht ist darunter ja ein neues Rezeptbuch der Sängerin?

