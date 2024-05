Beatrice Egli und ihr geheimes Projekt: Was plant der Schlagerstar?

Schlagerstar Beatrice Egli soll ein geheimes Projekt planen. Konkret soll es dabei um Konzerte gehen. Worum es geht, lesen Sie hier.

Mehr als eine Million verkaufter Platten und Hunderttausende Follower auf Instagram - ihren Erfolg kann man Beatrice Egli wahrlich nicht absprechen. Die Schweizerin ist aktuell eine der beliebtesten Schlagersängerinnen Deutschlands - neben Schlagergrößen wie Helene Fischer oder Andrea Berg.

Und so wirklich still ist es nie um Beatrice Egli. In einem Interview verriet sie nun, dass sie ein Projekt plane, von dem sie allerdings noch nicht so viel erzählen darf. Worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Beatrice Egli plant großes Projekt: Worum geht's?

Im Interview mit der Münchner Abendzeitung (AZ) verriet Egli nun, dass sie ein geheimes Projekt habe. Denn auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, zehn Konzerte hintereinander am selben Ort zu spielen, antwortet sie: "Howard Carpendale hat mal acht Mal das CCH in Hamburg gefüllt, fünf Mal die Verti Music Hall in Berlin und hat mir erzählt, wie toll das war." Und dann gibt sie folgenden Hinweis: "Ich habe da in diesem Jahr in der Richtung auch noch ein Projekt in Planung, darf dazu aber noch nichts Konkretes verraten."

In Las Vegas würden viele internationale Top Stars mittlerweile mehrere Shows hintereinander spielen, erklärt Egli, "in Deutschland ist das noch nicht so verbreitet".

Übrigens: Die "Beatrice Egli Show" wurde von der ARD ins Dritte Programm verschoben.

Beatrice Egli ist derzeit selbst auf Tour

Doch bis Beatrice Egli konkreter werden kann, ist sie erstmal normal auf ihrer "Volles Risiko"-Tour durch Deutschland. Gleichzeitig steht sie für die 21. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" vor der Kamera. Und außerdem plant sie für dieses Jahr noch weitere Projekte. "Ich fange nach meiner Tournee an neue Musik zu schreiben, plane meine nächste TV-Show im Herbst, freue mich auf DSDS und spiele auch viele Open Airs in diesem Sommer", sagt sie weiter im AZ-Interview. Derzeit sei sie glücklich, wie es in ihrem Leben laufe.

Übrigens: Beatrice Egli war selbst mal Teilnehmerin bei DSDS. Dabei wäre sie beinahe nicht zur zweiten DSDS-Runde gegangen. (ORIC)