Schauspieler Rainer Basedow ist tot

Er war in Filmen und auf Theaterbühnen zu sehen und als Synchronsprecher in "König der Löwen" zu hören. Nun ist Rainer Basedow im Alter von 83 Jahren gestorben.

Der deutsche Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher Rainer Basedow ist gestorben. Er starb an den Folgen einer schweren Erkrankung mit 83 Jahren. Das hat seine Familie der Bild-Zeitung bestätigt. Demnach ist der Schauspieler nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt friedlich eingeschlafen.

Basedow war mehr als 60 Jahre lang als Schauspieler tätig, stand auf der Theaterbühne und machte sich vor allem als Seriendarsteller im deutschen Fernsehen einen Namen. So war er in Fernsehhits wie "Tatort", "Der Alte", "Derrick" oder "Der Bulle von Tölz" zu sehen. Als Sanitäter Kalle Schneidewind in der ZDF-Serie "Küstenwache" stand er von 1997 bis 2014 vor der Kamera und gehörte bis zur achten Staffel zum Hauptcast.

Bekanntheit erlangte er zudem in der Rolle des Wachtmeister Dimpfelmoser in der "Räuber Hotzenplotz"-Verfilmung von 1974. Als Synchronsprecher leihte er in Disneys Zeichentrick-Klassiker "König der Löwen" dem Warzenschwein Pumpaa seine Stimme.

Basedow, 1938 geboren, wuchs in Thüringen auf und begeisterte sich schon früh für Literatur und Theater. Nach seiner Flucht aus der DDR lernte Rainer Schauspiel in München. Schnell übernahm er Hauptrollen in Theaterstücken. 1967 hatte er sein Filmdebüt. Rainer Basedow war seit 1971 mit seiner Ehefrau Mathilde verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.