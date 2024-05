"Sing meinen Song" 2024: Johannes Oerding im Porträt

Auch in Staffel 11 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ist Johannes Oerding wieder der Gastgeber. Hier im Porträt stellen wir Ihnen den Sänger näher vor.

Auf Vox heißt es wieder " Sing meinen Song" - die neue Staffel startete am 23. April 2024. Bereits seit 2020 führt Sänger Johannes Oerding jeden Dienstag als Gastgeber durch die Musikshow, in der berühmte Sängerinnen und Sänger die Songs der jeweils anderen Teilnehmer singen und neu interpretieren. Neben Oerding sind bei der aktuellen Staffel der Show die Kandidaten Eva Briegel, Joy Denalane, Eko Fresh, Sammy Amara, Emilio und Tim Bendzko zu sehen. Außerdem tritt Peter Maffay an einem Abend als Special Guest in Erscheinung.

Hier im Porträt stellen wir Ihnen den 42-Jährigen näher vor und versorgen Sie mit allen wichtigen Einzelheiten zu dem Popsänger.

Johannes Oerding bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2024: Ein Steckbrief

In unserem Steckbrief finden Sie alle Eckdaten zum Gastgeber Johannes Oerding auf einen Blick:

Name: Johannes Oerding

Alter : 42 Jahre

: 42 Jahre Geburtsdatum : 26. Dezember 1981

: 26. Dezember 1981 Geburtsort : Münster

: Wohnort: Hamburg

Beruf : Popsänger und Songwriter

: Popsänger und Songwriter Größe: 1,75 Meter

1,75 Meter Social Media: Instagram @johannesoerding

Der "Sing meinen Song"-Gastgeber Johannes Oerding im Porträt: Größe, Alter, Lieder

Johannes Oerding wurde am 26. Dezember 1981 im westfälischen Münster geboren und wuchs in Geldern-Kapellen am Niederrhein auf. Bereits im jungen Alter widmete er sich der Musik und schrieb eigene Songs. Gemeinsam mit seiner Schülerband spielte er außerdem des Öfteren auf Stadtfesten, wo ein Produzent auf ihn aufmerksam wurde.

Einem größeren Publikum wurde er schließlich im Jahr 2009 bekannt, als er begann als Teil des Vorprogramms von Musikern wie "Simply Red" oder "Ich + Ich" aufzutreten. Im gleichen Jahr, am 21. August 2009, veröffentlichte er sein erstes Soloalbum "Erste Wahl", das es auf Platz 39 der Albumcharts in Deutschland schaffte. Mittlerweile hat Johannes Oerding bereits sechs Studio-Alben veröffentlicht - fast alle mit Goldstatus. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen "Kreise" und "An guten Tagen".

Johannes Oerding möchte ein Vorbild sein

Der Sänger sagt offen seine Meinung und sieht sich in einer Vorbildfunktion: "Ich denke, dass wir als Künstler die Aufgabe haben, die Menschen anzupiksen, zum Nachdenken zu bringen und unsere Reichweite für die hoffentlich richtige Sache zu nutzen." So ist es auch nicht verwunderlich, dass er selbst bei Konzerten manchmal aneckt. In seinem Album "Konturen" stellte er sich klar politisch auf und bei seinen Konzerten äußert er gerne mal seine Meinung - zum Beispiel gegenüber der AfD.

Der Porkpie-Hut ist Johannes Oerdings Markenzeichen. Foto: Jens Kalaene, dpa (Archiv)

Für seine Arbeit wurde Johannes Oerding in der Vergangenheit bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. So erhielt er 2018 beispielsweise den "Live Entertainment Award" für die beste Hallentournee des Jahres 2017. Eines seiner Markenzeichen ist ein stylischer Porkpie-Hut, weshalb er 2019 von der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte auch als "Hutträger des Jahres" ausgezeichnet wurde.

2021 war Oerding auch in Staffel 11 von "The Voice of Germany" als Coach im Fernsehen zu sehen.