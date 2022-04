"Sisi", Staffel 2: Start, Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Staffel 2 der Serie "Sisi" gibt es Ende des Jahres bei RTL+ zu sehen. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream für Sie.

Die erste Staffel von "Sisi" gab es Anfang Dezember 2021 bei dem Streaming-Dienst RTL+ und später auch im Free-TV bei RTL zu sehen. Nun haben die Dreharbeiten für Staffel 2 im Baltikum begonnen - gedreht wird in Lettland, Litauen und Polen. Dominique Devenport und Jannik Schümann sind wieder in den Hauptrollen als Sisi und Franz zu sehen und auch einige neue Schauspieler kommen in Staffel 2 zum Ensemble der Serie hinzu.

Wann geht Staffel 2 von "Sisi" bei RTL+ an den Start? Wie viele neue Folgen wird es geben und was ist von der Handlung in Staffel 2 zu erwarten? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Sisi": Start von Staffel 2

Einen genauen Start-Termin für die zweite Staffel von "Sisi" hat RTL bisher noch nicht veröffentlicht. Voraussichtlich werden die neuen Folgen wie bereits bei der ersten Staffel Anfang Dezember im Stream bei RTL+ ausgestrahlt.

"Sisi" im Stream: Wo kann man Staffel 2 der Serie ansehen?

Laut aktueller Infos wird auch die neue Staffel von "Sisi" zunächst exklusiv im Stream bei RTL+ zu sehen sein. Wenige Wochen nach der Premiere auf RTL+ lief die erste Staffel der Serie Ende Dezember 2021 auch im Free-TV bei RTL. Um Staffel 2 von "Sisi" live im Stream bei RTL+ ansehen zu können, benötigen Sie einen Premium-Account. Das Abo kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet danach monatlich 4,99 Euro.

Handlung von "Sisi": Worum geht es in Staffel 2?

Nach der Geburt ihres Sohnes wird die Freude von Sisi und Franz schnell getrübt: Die Geburt des Thronfolgers stößt Machtkämpfe in Europa an und stellt das Paar vor private und politische Herausforderungen. Während Sisi versucht, sowohl für ihr Volk als auch für ihren Mann stark zu sein, droht Otto von Bismarck damit, Österreich einem neuen Krieg auszusetzen. Sisi hadert damit, ein Dasein wie ein Vogel im goldenen Käfig zu fristen, obwohl sie ihr diplomatisches Geschick immer wieder unter Beweis stellt.

Schließlich tritt die junge Kaiserin eine diplomatische Reise nach Ungarn an. Dort sieht sie sich nicht nur von den Weiten der Puszta und dem einfachen Leben der Einheimischen beeindruckt, sondern auch von Graf Andrássy, dem sie immer näher kommt. Hin und hergerissen zwischen dem charismatischen Rebellenführer und ihrem Ehemann muss Sisi letztendlich eine schwerwiegende Entscheidung treffen.

Besetzung von "Sisi": Die Schauspieler im Cast von Staffel 2

Wie die Handlung in Staffel 2 bereits vermuten lässt, wird Giovanni Funiati als Graf Gyula Andrássy in den neuen Folgen eine größere Rolle übernehmen. Außerdem werden unter anderem Murathan Muslu und Romy Schroeder das Ensemble von "Sisi" ergänzen. Das sind die Darsteller in Staffel 2 im Überblick:

Dominique Devenport als Sisi

als Jannik Schümann als Kaiser Franz Josef

als Kaiser Franz Josef David Korbmann als Graf Grünne

Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie

als Erzherzogin Sophie Tanja Schleiff als Gräfin Esterházy

Marcus Grüsser als Herzog Max in Bayern

als Herzog Max in Giovanni Funiati als Graf Andrassy

Yasmani Stambader: Bela / Lajos Farkas

Lasse Möbus: Graf Richard

In Staffel 2 kommen außerdem diese Schauspieler dazu:

Romy Schroeder : Marie, Tochter von Sisis Zofe Fanny

: Marie, Tochter von Sisis Zofe Fanny Murathan Muslu als ungarischer Rebellenführer Ödön Körtek

als ungarischer Rebellenführer Ödön Körtek Amanda Da Gloria als Gräfin Emanuelle Andrássy

Bernd Hölscher als Otto von Bismarck

Die neuen Folgen von "Sisi": Episoden in Staffel 2

Staffel 2 von "Sisi" wird insgesamt sechs neue Folgen umfassen, die jeweils etwa 50 Minuten dauern werden. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt, wir informieren Sie hier darüber, sobald RTL die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Folge 1: Titel noch unbekannt, voraussichtlich Dezember 2022

Folge 2: Titel noch unbekannt, voraussichtlich Dezember 2022

Folge 3: Titel noch unbekannt, voraussichtlich Dezember 2022

Folge 4: Titel noch unbekannt, voraussichtlich Dezember 2022

Folge 5: Titel noch unbekannt, voraussichtlich Dezember 2022

Folge 6: Titel noch unbekannt, voraussichtlich Dezember 2022

