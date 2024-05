Handy einmal aufladen: Wie teuer ist das eigentlich?

Ein Smartphone zu laden, verursacht Stromkosten. Doch was kostet es eigentlich, den Akku einmal aufzuladen? Und wie teuer wird es aufs Jahr gerechnet?

Ob im Zug, im Warteraum oder in der Hosentasche: Handys sind tägliche Begleiter unseres Lebens geworden und stehen unter Dauernutzung. Das führt dazu, dass die Geräte praktisch täglich ans Ladekabel angeschlossen werden müssen. Manch ein Handynutzer dürfte sich daher vor horrenden Stromkosten fürchten. Doch ist das berechtigt? Wie viel Kosten verursacht eigentlich eine Aufladung des Handys, wie kann man es ganz einfach nachrechnen? Hier lesen Sie die Antworten.

Übrigens: Das Handy mit aufs Klo nehmen, kann gesundheitliche Folgen haben.

Handy täglich aufladen: So berechnen Sie ihre Kosten (Beispielrechnung)

Um die verursachten Kosten für eine Akku-Aufladung zu berechnen, müssen gerade einmal zwei Werte beachtet werden. Erstens die Batteriekapazität des Handys, die in Wattstunden (Wh) angegeben wird, zweitens der Strompreis in Kilowattstunden (kWh). Beides variiert je nach Handy und Stromanbieter.

Laut dem Vergleichsportal check24.de liegen die Strompreise im Mai 2024 durchschnittlich bei 38,82 Cent pro Kilowattstunde (kWh) brutto. Für ein Smartphone entnehmen wir exemplarisch den Wert eines Samsung Galaxys S22 Ultra, den der Hersteller für Handy-Zubehör "hama" auf seiner Seite angibt. Das Gerät verfügt demnach über eine Akkuleistung von 19,25 Wattstunden (Wh) beziehungsweise - teilt man diesen Wert durch tausend - 0,019 Kilowattstunden (kWh).

Zur Berechnung der Kosten für eine Aufladung müssen nun der Stromverbrauch des Handys mit dem Strompreis multipliziert werden. In unserem Fall ergibt sich also folgende Rechnung:

0,019 * 0,3880 = 0,0073 Euro

Herauskommt mit 0,72 Cent ein Betrag, der unter einem Cent pro Aufladung liegt. Auf das ganze Jahr hochgerechnet ergeben sich hieraus - wenn man das Smartphone täglich auflädt - Stromkosten von gerade einmal 2,62 Euro.

Handy täglich aufladen: Kosten variieren je nach Batterieleistung und Hersteller

Die entstehenden Kosten für ein iPhone hingegen hat das Technikportal chip.de exemplarisch am Beispiel eines 13 Pro Max nachgerechnet. Dieses biete demnach 4.352 mAh beziehungsweise 16,75 Wh Batteriekapazität, was mit einem angenommenen Strompreis von 38,82 pro kWh multipliziert einem Kostenfaktor für eine Aufladung von 0,64 Cent entspricht. Für ein mittelneues iPhone lassen sich somit Jahres-Stromkosten für die Aufladung errechnen, die mit 2,33 Euro so gering liegen, dass sie wohl niemanden mehr vom täglichen Laden des Handys abschrecken dürften.

Kosten beim Handy aufladen: Stromverbrauch wird häufig überschätzt

Angesichts der täglichen Handyaufladung werden die entstehenden Stromkosten demnach häufig überschätzt. Doch Vorsicht: Die Geräteangaben der Beispielrechnungen gehen von einer intakten Batterieleistung aus. Wer sein Handy dagegen so lange nutzt, bis es vollkommen leer ist, schadet möglicherweise dem Akku und riskiert somit mittel- bis langfristig höhere Stromkosten. Ebenfalls zu den sehr häufigen Fehlern, die dem Handy schaden können, gehört es, das Smartphone nachts aufzuladen. Dabei gibt es gute Gründe, das Gerät bei Nacht auszuschalten. Unter anderem schaden zu lange Ladezeiten den Lithium-Ionen-Batterien, schleifen die Akkuleistung ab und verkürzen somit die Lebensdauer des Smartphones.