Sonderauslosung 2023 beim Spiel 77: Zahlen und Infos zur Teilnahme

Bei der Sommer-Sonderauslosung 2023 von Spiel 77 lässt sich zusätzlich Geld gewinnen. Wann stehen die Zahlen fest und was sind die Gewinnzahlen?

Am 5. und am 8. Juli gibt es eine Sonderauslosung bei Spiel 77. Zusätzlich zu den regulären Gewinnen werden dabei dreimal 777.777 Euro und hundertmal 7777 Euro ausgeschüttet.

Wann stehen die Gewinnzahlen der Spiel-77-Sonderauslosung 2023 fest? Was sind die Zahlen der Gewinner? Und wie funktioniert überhaupt die Teilnahme? Hier finden Sie alle Infos.

Spiel-77-Sonderauslosung 2023: Zahlen der Gewinner

Wenn die Zahlen der Sonderauslosung 2023 von Spiel 77 feststehen, erfahren Sie sie an dieser Stelle:

Zahlen werden noch gezogen

Wann stehen die Gewinnzahlen der Sonderauslosung bei Spiel 77 fest?

Wie es auf lotto.de heißt, werden die Zahlen der Spiel-77-Sonderauslosung ab dem 10. Juli veröffentlicht.

Teilnahme: So machen Sie an der Sommer-Sonderauslosung 2023 von Spiel 77 mit

Wer am 5. oder 8. Juli 2023 zusätzlich zu Lotto 6 aus 49, Eurojackpot oder Glücksspirale auch beim Spiel 77 mitmacht, nimmt automatisch an der Sonderauslosung teil. Dafür muss nur das entspreche Kästchen auf dem Spielschein angekreuzt werden. Dafür fallen aber Kosten in Höhe von 2,50 Euro an.

So funktioniert die Zusatzlotterie Spiel 77

Bei Spiel 77 geht es nicht um die eigentlichen Gewinnzahlen von Lotto, Eurojackpot oder Glücksspirale. Stattdessen zählen die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

Mittwochs und samstags wird eine siebenstellige Zahl gezogen. Wenn die letzte Ziffer der Spielscheinnummer mit der letzten Ziffer dieser Gewinnzahl übereinstimmt, dann gibt es Geld. Bei jeder weiteren Übereinstimmung erhöht sich der Betrag. Wie stehen die Chancen, bei Spiel 77 etwas zu gewinnen? Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnsummen im Überblick:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Bei der Sonderauslosung von Spiel 77 im Sommer 2023 werden unter den Teilnehmern zusätzlich zu diesen regulären Gewinnen hundertmal 7777 und dreimal 777.777 Euro verlost.

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene oder Angehörige finden unter anderem bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Beratung. Diese bietet auch eine Hotline an, die kostenlos und anonym angerufen werden kann. Die Telefonnummer lautet 0800 1 37 27 00. (sge)